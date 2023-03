Οικονομία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 100 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η προσφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στην ελληνική κοινωνία, μόνο τα τελευταία χρόνια!

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, η εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης του Ετήσιου Προγράμματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, διαχρονικά, θέτει στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου τον τομέα της Παιδείας και την χορήγηση υποτροφιών, στηρίζοντας έμπρακτα και ουσιαστικά τη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, «+ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία», προσφέρει 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

Η χορήγηση των 100 Υποτροφιών αποτελεί το πιο διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτυπώνει έμπρακτα πως η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική κοινωνία είναι πάντα μαζί!

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του συλλογικού της οχήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και μόνο τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει πάνω από 80.000.000 ευρώ στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σημείωσε:

«Κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση σε μία πολύ σημαντική εκδήλωση, παρουσίασης των νέων υποτροφιών. Είναι γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εθνικό κεφάλαιο, κατά την άποψή μου αποτελεί και τον μεγαλύτερο στρατηγικό πυλώνα της χώρας, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Το 2022 από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το εισρέον ναυτιλιακό συνάλλαγμα ξεπέρασε τα 23 δις ευρώ. Και επισήμως, λοιπόν, η ναυτιλία είναι ο σημαντικότερος πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. Επομένως, είναι σημαντικό, όχι μόνο να τον διατηρήσουμε, αλλά και να τον ενισχύσουμε.

Για αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών λάβαμε πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες και, βέβαια, σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία αναλάβαμε μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και διατήρησης του σταθερού θεσμικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί και τον πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλίας. Επομένως, είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική πλοιοκτησία, για την ελληνική ναυτιλία. Είμαστε, όμως, υπερήφανοι και για το σπουδαίο έργο, κυρία Πρόεδρε, που προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο.

Για πολλές ναυτιλιακές οικογένειες η προσφορά στην πατρίδα, στην ελληνική κοινωνία είναι στάση ζωής. Και αυτό το αποδείξατε περίτρανα, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, όπου αθόρυβα, όμως, αποτελεσματικά και πρακτικά η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια στήριξε την πατρίδα μας σε μια περίοδο δύσκολη για την ελληνική, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Θέλω, λοιπόν, να χαιρετήσω τη σημερινή σας πρωτοβουλία, που στηρίζει το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας – τις νέες και τους νέους μας, που θέλουν να εξελιχθούν, που θέλουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο μόρφωσής τους.

Θέλω να σας συγχαρώ ιδιαίτερα, διότι επιβραβεύετε την αριστεία. Θέλω να σας συγχαρώ, διότι πρωτοπορείτε, δείχνετε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στα ζητήματα της Παιδείας μας και, βέβαια, είναι γεγονός ότι η πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας, για το Υπουργείο, για την Ένωση, συνολικά για τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι πώς θα προσελκύσουμε Έλληνες νέους στο ναυτικό επάγγελμα και ευρύτερα στη ναυτιλιακή διοίκηση. Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η ενίσχυση και η διατήρηση της ελληνικής ναυτοσύνης.

Συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ και τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ και να ευχηθώ σε όλους μας το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας να παραμείνει πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ολοκληρώνω με κάτι που έχω πει και δημοσίως: εάν δεν υπήρχε η ελληνική ναυτιλία, δε θα υπήρχε – χωρίς υπερβολή – παγκόσμιο εμπόριο.»

Η κ. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, δήλωσε:

«Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα, στην επίσημη ανακοίνωση του ετήσιου Προγράμματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ένωσής μας. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, τιμής και υπερηφάνειας.

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, γιατί ελληνική ναυτιλία, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, σημαίνει και συνένωση της ναυτιλίας μας με την κοινωνία, θετικό πρόσημο για το κοινό καλό, για το καλό της πατρίδας μας.

Η εθνική ευεργεσία είναι ιστορικά ταυτισμένη με τον ελληνικό εφοπλισμό. Η προσφορά στην πατρίδα είναι συνεπής, αθόρυβη, με πίστη και αποτέλεσμα.

Επιπλέον, ως κλάδος, Είμαστε, o μόνος, και με συλλογικό όργανο κοινωνικής αλληλεγγύης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕΕ, μέσω αυτού του οργάνου, έχει προσφέρει, μόνο τα τελευταία χρόνια, πάνω από 80.000.000 εκατομμύρια ευρώ, υλοποιώντας σημαντικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Παιδεία και το Πρόγραμμα Υποτροφιών, εδώ και τρεις δεκαετίες, βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με το κοινωνικό αποτύπωμα της Ένωσής μας. Αναγνωρίζουμε την αξία, επιβραβεύουμε την αριστεία, τιμούμε, διαχρονικά, τη νέα γενιά. Για αυτό η σημερινή ημέρα, είναι ημέρα τιμής. Αλλά και ταυτόχρονα ανοιχτής πρόσκλησης συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών μας.

Είναι, όμως, και ημέρα υπερηφάνειας. Για τους συναδέλφους, που συνενώνοντας τις δυνάμεις μας, πολλαπλασιάσαμε τον ετήσιο αριθμό υποτροφιών της Ένωσής μας.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χορηγεί 100 υποτροφίες, για το έτος 2023. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσής μας. Στηρίζουμε δυναμικά τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας, που πιστεύουν στον εαυτό τους, επενδύουν στις δεξιότητές τους, ονειρεύονται, διεκδικούν τα θέλω τους, ακολουθούν το όραμά τους και εμείς είμαστε δίπλα τους.

Το δικό μας, ηχηρό μήνυμα που στέλνουμε, από εδώ, από το κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας, τον Πειραιά μας, σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ότι οι νέες και οι νέοι μας είναι το πρόσημο ΣΥΝ, είναι το ΣΥΝ στην ναυτιλία μας, το ΣΥΝ στην κοινωνία μας. Είναι το θετικό πρόσημο στο μέλλον μας.»

Η εκδήλωση, τιμής ένεκεν, ολοκληρώθηκε με μηνύματα υποτρόφων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους που αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα του προγράμματος υποτροφιών της Ένωσης.

Οι υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε 100 τουλάχιστον υποτρόφους είναι:

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES

ALBERTA SHIPMANAGEMENT

ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT

ARCADIA SHIPMANAGEMENT

ARCADIA SHIPMANAGEMENT

ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT

AVIN INTERNATIONAL

CAPITAL SHIPMANAGEMENT

CAPITAL SHIPMANAGEMENT

CARRAS

CHANDRIS

CHANDRIS

CHIOS NAVIGATION

DANAOS

DANAOS

DIANA SHIPPING SERVICES

DORIAN

DORIAN LPG MANAGEMENT

DORIAN LPG MANAGEMENT

DORIAN LPG MANAGEMENT

DRYLOG

EFNAV COMPANY

ENESEL

ENESEL

EUROTANKERS

FAFALIOS SHIPPING

FRANCO COMPANIA NAVIERA

GASLOG LNG SERVICES

GOLDEN UNION SHIPPING

GOLDEN UNION SHIPPING

GOLDEN UNION SHIPPING

GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT

GOURDOMICHALIS MARITIME

KONDINAVE

KONDINAVE

LASKARIDIS MARITIME

LASKARIDIS MARITIME

M/MARITIME

NAFTOMAR SHIPPING AND TRADING

NEPTUNE LINES

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

PANTHEON TANKERS MANAGEMENT

PLEIADES SHIPPING AGENTS

PLEIADES SHIPPING AGENTS

PRIME MARINE MANAGEMENT

ROKS MARITIME

ROSWELL TANKERS

SEANERGY MARITIME HOLDING

STARBULK

STARBULK

TECHNOMAR SHIPPING

TECHNOMAR SHIPPING

THENAMARIS

THENAMARIS

THENAMARIS

TMS TANKERS

TMS TANKERS

ΑΙΓΕΑΣ

ΑΙΓΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΛΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΞΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΠΑΤΕΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΙΜΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΜΑΔΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΑΪΦΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΕΔΡΟΣ