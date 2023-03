Κοινωνία

“Ρουβίκωνας”: Παρέμβαση στο σπίτι του Σταύρου Θεοδωράκη (εικόνες)

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια προβολής της συνέντευξης του πρωθυπουργού.



Παρέμβαση στο σπίτι του δημοσιογράφου, Σταύρου Θεοδωράκη, πραγματοποίησε αργά το βράδυ της Τρίτης, η αναρχική συλλογικότητα «Ρουβίκωνας», την ώρα που προβαλλόταν η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέλη του «Ρουβίκωνα» έγραψαν στην είσοδο του σπιτιού του Σταύρου Θεοδωράκη στο Χαλάνδρι ένα σύνθημα που γράφει «Το αίμα είναι ποτάμι και οι εκπομπές δεν το ξεπλένουν».

Όπως γράφει ο «Ρουβίκωνας» με ανάρτησή του στο Facebook, αναφερόμενος στη συνέντευξη του πρωθυπουργού: «Κανένα κανάλι και καμία εκπομπή-πλυντήριο, όπως οι «Πρωταγωνιστές» του Θεοδωράκη, δεν μπορούν να θολώσουν πια το τοπίο και να βγάλουν καθαρούς τους υπεύθυνους του εγκλήματος των Τεμπών».

«Κι ο Θεοδωράκης βεβαίως απλά ένας κακός, αλλά πολύ επικίνδυνος σκηνοθέτης. ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ», καταλήγει η ανάρτηση.

Η ανάρτηση του «Ρουβίκωνα»

