Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Κοινωνική λειτουργός οδήγησε στην σύλληψη των δραστών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 υπάλληλος από το ξενοδοχείο, όπου φέρεται να πήγαιναν το κορίτσι οι μαστροποί.



Για τη νέα υπόθεση μαστροπείας με θύμα τη 14χρονη μαθήτρια που έπεσε στα νύχια του αδίστακτου αλλοδαπού μαστροπου «Ταχίρ» που την έπαιρνε από το ίδρυμα της Αθήνας και την εξέδιδε σε βρώμικα ξενοδοχεία του Μεταξουργείου, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η υπόθεση πλέον βρίσκεται στην ανάκριση. Όπως είπε το παιδί είχε παραβιάσει κάποιους από τους όρους της δομής, καθώς έφευγε το βράδυ και γύρναγε το πρωί.

Αυτό που είχε γίνει γνωστό στην Αστυνομία ήταν για μια ανήλικη που εξαφανιζόταν από δομή. «Αυτό που μας βοήθησε να αναλάβουμε δράση ήταν μια κοινωνική λειτουργός», τόνισε στην συνέχεια και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «η καταγγελία ότι άνθρωποι περίμεναν το παιδί έξω από την δομή δεν είχε φτάσει στην Αστυνομία».

Οι συλληφθέντες φαίνεται να ανήκουν σε κύκλωμα που παρασύρουν παιδιά, ανέφερε η κ. Δημογλίδου και έκανε έκκληση στα κορίτσια να είναι πολύ προσεκτικά. Σημείωσε ακόμα ότι η συμπεριφορά του παιδιού είχε προβληματίσει τους εργαζόμενους στην δομή.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε την ηλικία της κοπέλας

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ένας υπάλληλος από το ξενοδοχείο, όπου φέρεται να πήγαιναν το κορίτσι οι μαστροποί.

Είπε ότι είχε δει το κορίτσι στο ξενοδοχείο, ωστόσο ανέφερε ότι δεν είχαν καταλάβει ότι ήταν ανήλικη, καθώς ήταν βαμμένη, με ψηλοτάκουνα και ύψος 1.70.

«Σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε την ηλικία του παιδιού» είπε και ανέφερε ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν.

