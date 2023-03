Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Σοκάρουν οι διάλογοι με το ανήλικο κορίτσι (βίντεο)

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της υπόθεσης. Ο μαστροπός είχε βίντεο από τους βιασμούς της 14χρονης. Όλα όσα δήλωσε η η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση.



Παγώνουν το αίμα οι αποκαλύψεις στη νέα υπόθεση μαστροπείας με θύμα τη 14χρονη μαθήτρια που έπεσε στα νύχια του αδίστακτου αλλοδαπού μαστροπου «Ταχίρ» που την έπαιρνε από το ίδρυμα της Αθήνας και την εξέδιδε σε βρώμικα ξενοδοχεία του Μεταξουργείου.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, πληροφορίες και τις έρευνες των αρχών, ο 28χρονος χρησιμοποιούσε ως πεδίο δράσης το Instagram και έκλεινε τα ραντεβού των πελατών με το κοριτσάκι ενώ καλούσε την ίδια να πάνε για «δουλειά» την οποία αποκαλούσε «βίζιτα» στέλνοντας σε greeklish τα εξής μηνύματα: «Gia douleia pame», «Gia vizita», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr

Οι αστυνομικοί, κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό τηλέφωνο του μαστροπού «Ταχίρ» που διαμένει στην Ελευσίνα αλλά και των τριών Ελλήνων ανδρών ανδρών όλοι τους κάτοικοι Ελευσίνας σε ενός εκ των οποίων βρέθηκαν 7 αρχεία βίντεο και ένα screenshot στα οποία φαίνεται η 14χρονη μαθήτρια σε προκλητικές πόζες ενώ έχουν καταγραφεί και οι πράξεις συνουσίας με έναν μυστηριώδη αλλοδαπό με το όνομα «Ρουσλάν».

Ουσιαστικά απεικονίζεται ο βιασμός του παιδιού τον οποίο όπως παραδέχθηκε ο κάτοχος του κινητού, παρακολουθούσε ο Ταχίρ και οι άλλοι δύο και τραβούσαν βίντεο! «Ο “Ταχίρ” και ο Ε.Σ κατόπιν σχετικών ερωτήσεων παραδέχθηκαν ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23:00 της 19ης Μαρτίου έως 05:30 της 20ης Μαρτίου, βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (αναφέρεται το όνομα του ξενοδοχείου) το οποίο βρίσκεται επί της οδού (αναφέρεται η οδός) στο Μεταξουργείο από κοινού με την ανήλικη και έναν ακόμη φίλο τους ονόματι “Ρουσλάν” αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 22 ή 23 ετών με αριθμό τηλεφώνου (αναφέρεται ο αριθμός). Ο “Ταχίρ” και ο Ε.Σ ανέφεραν ότι ο Ρουσλάν προέβη σε συνουσία με την ανήλικη ενώ οι ίδιοι παρακολουθούσαν τραβώντας βίντεο».

Η αδιανόητη υπόθεση σε ίδρυμα φιλοξενίας Ανηλίκων στην Αθήνα που ξεδιπλώνεται μετά τη σύλληψη του μαστροπου «Ταχίρ» και των άλλων δύο ατόμων που άρπαξαν και εξέδιδαν 14χρονο κοριτσάκι το οποίο διέμενε στη συγκεκριμένη δομή και προκαλεί σοκ. Μια βρώμικη ιστορία, που έρχεται στη δημοσιότητα λίγους μήνες μετά την υπόθεση στον Κολωνό και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κυκλώματα των παιδόφιλων που αλωνίζουν ανενόχλητα και αρπάζουν ανήλικα κορίτσια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες από το διαβιβαστικό της υπόθεσης, η μικρή μαθήτρια γεννημένη το 2009, έφευγε συνεχώς από το ίδρυμα με τη θέληση της και επέστρεφε μετά από μικρά χρονικά διαστήματα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί του ιδρύματος, έχουν κάνει πολλαπλές δηλώσεις εξαφάνισης στην Ασφάλεια προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβαινε με το κοριτσάκι.

Τελευταία φορά, που το παιδί έφυγε από το ίδρυμα ήταν από τις 2:30 το μεσημέρι της Κυριακής και επέστρεφε στις 8:15 το πρωί της Δευτέρας για να φύγει πάλι στις 8 το βράδυ χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Στις 6 το απόγευμα της 20ης Μαρτίου, η κοινωνική επιμελήτρια του ιδρύματος ενημερώθηκε απο μια αλλοδαπή φιλοξενούμενη στο ίδρυμα ότι η μικρή έχει επαφές με έναν άνδρα με το ψευδώνυμο “Ταχίρ”, που όπως της είπε ήταν περίπου 30 ετών από την Ελευσίνα και ότι έχουν συμφωνήσει να την εκδίδει και να παίρνει χρήματα. Η κοινωνική λειτουργός κατάφερε να μιλήσει με την 14χρονη, η οποία της είπε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ως το πρωί της Δευτέρας, ήταν σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας με τρεις άνδρες με ένα εκ των οποίων ήταν για ώρα κλεισμένη στο δωμάτιο. Η επιμελήτρια, προσπάθησε μέσω της αδερφής της ανήλικης η οποία φιλοξενείται και αυτή στο ίδρυμα να την πείσει να επιστρέψει όμως η μικρή είπε στην αδερφή της ότι έχει συμφωνήσει με τον “Ταχίρ” να εκδίδεται για 100 ευρώ με την προυπόθεση ότι θα της παρέχουν σπίτι στην Ελευσίνα όπου θα λαμβάνουν χώρα οι ερωτικές συνευρέσεις, ρούχα και εσώρουχα.

Μετά το παραπάνω συμβάν, ενημερώθηκε η Άμεση Δράση καθώς η μικρή τους είπε ότι έχει ραντεβού με τον “Ταχίρ” στο μετρό της Αγίας Μαρίνας για να πάνε στην Ελευσίνα. Πραγματικά, εκεί τον εντόπισαν στο αυτοκίνητο ένα μπλε Honda και του πέρασαν χειροπέδες ενώ λίγο αργότερα και άλλα δύο άτομα ηλικίας 23 ετών που φέρεται να είχαν έρθει σε ερωτική επαφή με την ανήλικη τραβώντας μάλιστα και βίντεο τα οποία παρέδωσαν στους αστυνομικούς συνελήφθησαν. Η υπόθεση, αξιολογείται από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας ως άκρως σοβαρή καθώς το συγκεκριμένο κοριτσάκι είχε φύγει πολλές φορές τους τελευταίους μήνες από τη δομή και μάλιστα είχαν εκδοθεί και σχετικές ανακοινώσεις από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε το βράδυ της Τρίτης η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου για την υπόθεση μαστροπείας της 14χρονης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η υφυπουργός μεταξύ άλλων έδωσε απαντήσεις σχετικά με τη Δομή Φιλοξενίας, τις συνθήκες αλλά και τη φυγή ανηλίκων απο δομές όπως αυτή.

Αρχικά ανέφερε: "Απαντήσεις για την υπόθεση περιμένουμε κι εμείς από την αστυνομία και την εισαγγελία". Όπως τόνισε στη συνέχεια, "οι αρχές είχαν ενημερωθεί από την ειδικό παιδικής προστασίας μέσα από το Ιδρυμα για τη φυγή της και είχαν κινηθεί όλες οι διαδικασίες".





"Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το κορίτσι είναι ασφαλές τώρα και έδωσε κατάθεση και έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις." είπε ακόμη η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως τόνισε ακόμη η δομή αυτή είναι η πιο καλοστελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες και παρόλα αυτά η περίπτωση αυτή δεν φάνηκε να μπορεί να ανατραπεί.

Όσον αφορά τη Δομή Φιλοξενίας, όπως επεσήμανε, "Είναι μια δομή που φιλοξενεί έφηβα κορίτσια που ζούσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον από την οικογένειά τους η καταγγελία έγινε μέσω της αδερφής της την Κυριακή, τίποτα δεν κρύφτηκε κάτω από το χαλί" τονίζοντας παράλληλα το πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών κακοποιημένων εφήβων και της αποϊδρυματοποίησης.

Κλείνοντας τόνισε πως η υπόθεση της 14χρονης την οποία εξέδιδαν "είναι άλλη μια ασύλληπτη περίπτωση".





