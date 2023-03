Life

“The 2Night Show” - Πέτσας: οι “Παγιδευμένοι”, η γιαγιά και η απίστευτη πράξη που έκανε στα 18 του (βίντεο)

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σπαρταριστές στιγμές από την ζωή του, μίλησαν για την σειρά του ΑΝΤ1 και τις δουλειές του, αλλά και “ξόρκισαν” τους φόβους του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Βίκτωρας Πέτσας.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην σειρά «Παγιδευμένοι» περιγράφοντας ιστορίες από το παρελθόν του, αποκαλύφθηκε πως ήταν αρκετά «σκανταλιάρης».

«Έμεινα μετεξεταστέος στη δευτέρα Γυμνασίου και όταν πέρασα τον Σεπτέμβριο η μάνα μου μοίραζε 20ευρα σε μένα από τη χαρά της. Είχε βάλει τη μπάρα πολύ χαμηλά. Στα 18 πήρα την κάρτα της μάνας μου και έκλεισα εισιτήρια για Μαϊάμι. Ήμουν φανατικός οπαδός της επαγγελματικής πάλης. Ανακοινώνεται έναν χρόνο πριν ότι την 1η Απριλίου ο Dwane Johnson θα μπει στο ρινγκ με τον John Cena. Και λέω θα λείπω εγώ; Παίρνω την κάρτα και κλείνω 5η σειρά, αεροπορικά, Hilton. Όλο μαζί ήταν 5500 ευρώ. Το λάθος μου ήταν που έκλεισα εισιτήριο με επιστροφή. Χτυπάει το τηλέφωνο της μάνας μου σε ένα κυριακάτικο τραπέζι από την τράπεζα και παθαίνει σοκ. Δεν αντέδρασε. Τα ‘παμε σπίτι. Πήγα στο Μαϊάμι μόνος μου», περιέγραψε ο Βίκτωρας Πέτσας.

Ο βοηθός του Αλέκου Χατζή και συνεργός του σε πολλές από τις παράνομες ενέργειές του στη σειρά «Παγιδευμένοι» του ΑΝΤ1, παραδέχτηκε πως απολαμβάνει να διαβάζει στο Twitter τα σχόλια που αφορούν τον «εργοδότη» του.

Ακόμη, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τηλεφώνησαν στη γιαγιά του Σοφία, που ζει στην Καρδίτσα:

