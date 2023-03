Πολιτισμός

ΥΠΠΟΑ: Δεκάδες κλεμμένα αρχαία αντικείμενα επιστέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)

Παραδόθηκαν από την Εισαγγελία του Μανχάταν στην Λίνα Μενδώνη για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.



Είκοσι εννέα ελληνικές αρχαιότητες, προϊόντα λαθρανασκαφών από τη Μακεδονία, την Ηπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, που κατέληξαν στις ΗΠΑ, μέσα από τα εγκληματικά δίκτυα της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, παραδόθηκαν από την Εισαγγελία του Μανχάταν στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να επιστρέψουν στην γενέθλια γη, στον τόπο και στους ανθρώπους που τα δημιούργησαν, αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται μαρμάρινα και χάλκινα ειδώλια ανθρώπων και ζώων, μαρμάρινα, αργυρά, χάλκινα και πήλινα αγγεία, χρυσά και χάλκινα κοσμήματα, τμήμα τοιχογραφίας, που βρίσκονταν στην Συλλογή της Shelby White, καθώς και ένα σπανιότατο χρυσό νόμισμα, το οποίο παραπέμπει στις ειδούς του Μαρτίου, την ημέρα της δολοφονίας του Ιούλιου Καίσαρα, που κατασχέθηκε σε Οίκο Δημοπρασιών. Οι αρχαιότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από τους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ, τα αντικείμενα ανακτήθηκαν με ενέργειες της Εισαγγελίας του Μανχάταν και ειδικότερα του Γενικού Εισαγγελέα Alvin Bragg, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Νέας Υόρκης και του υπεύθυνου Ivan J. Arvelo, του βοηθού εισαγγελέα Matthew Bogdanos και των συνεργατών του. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας του ΥΠΠΟΑ συνεργάστηκε -και στην υπόθεση αυτή- με την Εισαγγελία, παρέχοντας την αρχαιολογική τεκμηρίωση, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να διευκολύνει το έργο της.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια της τελετής είπε: «Οι μεγάλες επιτυχίες που έχει σημειώσει, τα τελευταία χρόνια, η Εισαγγελία του Μανχάταν στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας οδήγησαν στον επαναπατρισμό εκατοντάδων, παρανόμως διακινηθέντων, αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Για μια ακόμη φορά, ο Matthew Bogdanos και η ομάδα του συνεργάστηκε στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού, η αρμόδια Διεύθυνση το οποίου παρείχε την αρχαιολογική τεκμηρίωση και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο της Εισαγγελίας. Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς και να συγχαρώ όλους για τη συμβολή τους στην διερεύνηση και εν τέλει στην επιτυχή κατάληξη και αυτής της υπόθεσης. Πέτυχαν να πλήξουν τα παράνομα διεθνή εγκληματικά δίκτυα, των οποίων η δράση αλλοιώνει την ταυτότητα των λαών, καθώς αποκόπτει τα αρχαιολογικά ευρήματα από τα συμφραζόμενά τους και τα μετατρέπει από τεκμήρια της ιστορίας των λαών, σε απλά έργα τέχνης. Η Ελλάδα, μια χώρα που διαχρονικά έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την αρχαιοκαπηλική δράση, έχει ως πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση της πολιτιστικής της κληρονομιάς επιδιώκοντας κάθε συμμαχία προς την κατεύθυνση αυτή. Η σχέση εμπιστοσύνης και η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των στελεχών της Εισαγγελίας του Μανχάταν και του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού μας γεμίζει με σιγουριά ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη επιτυχίες».

Ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας Ivan J. Arvelo δήλωσε ότι «η διακίνηση αρχαιοτήτων είναι μια επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με κλέφτες και λαθρεμπόρους που αποκομίζουν κέρδη σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα, που αναγνωρίζεται ως το λίκνο του Δυτικού Πολιτισμού, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό το είδος της εγκληματικής δράσης. Αυτά τα πολύτιμα έργα τέχνης που χρονολογούνται πίσω στο 5.000 π.Χ. αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της ζωής του αρχαίου κόσμου. Είναι τιμή μας που με τους συνεργάτες μας επαναπατρίζουμε σήμερα αυτή την πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά στον ελληνικό λαό».

Ο βοηθός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Matthew Bogdanos αναφερόμενος στις καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλουν αυτός και οι συνεργάτες του για την πάταξη της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τοποθέτησε στην ομάδα μας δύο εξαιρετικά μέλη, τις κυρίες Παπαγεωργίου και Βλαχογιάννη. Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, πολλές ώρες, μέσα στη νύχτα, και τα σαββατοκύριακα σαν οικογένεια, σαν καλή ελληνική οικογένεια, και παθιαζόμαστε συζητώντας ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος γιατί όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Να επιστρέψουμε την πολιτιστική κληρονομιά εκεί όπου γεννήθηκε και ανήκει. Οταν αρχαιολόγοι και άλλοι επιστήμονες θα μελετούν αυτά τα αρχαία αντικείμενα και θα αναρωτιούνται πως βρέθηκαν, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα θα συνεργάζεται, σαν ένας άνθρωπος, για τον επόμενο στόχο. Είναι δίκαιο η ομάδα αυτή να γιορτάζει σήμερα».

