Μενδώνη για Γλυπτά του Παρθενώνα: Η διεκδίκηση συνεχίζεται

Τι είπε η Υπ. Πολιτισμού για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Τατόι και την συντήρησή του, αλλά και για το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και την επανένωσή τους στον Παρθενώνα. Σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της κοινής γνώμης αλλά και μέσα στις διαδικασίες της UNESCO», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σήμερα, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού της Μεγάλης Βρετανίας «δεν κλείνει καμία συζήτηση για το θέμα, καθώς, στην ουσία, ο πρωθυπουργός, στην ενημέρωση που έκανε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έθεσε το θέμα στην απολύτως σωστή του διάσταση. Υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχουν επαφές, όπως έγραψα κι εγώ πρόσφατα. Μία διαπραγμάτευση είναι πολύ δύσκολη, δεν είναι, όμως, αδύνατη».

«Η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού αυτήν τη στιγμή μεταφέρει την πάγια θέση της χώρας της, αλλά η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει να πιέζει χωρίς να μετακινείται από τις δικές της κόκκινες γραμμές, από τη δική της πάγια θέση», πρόσθεσε.

Για το Τατόι και την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η κ. Μενδώνη σημείωσε ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των χιλιάδων καμένων κορμών από την καταστροφική πυρκαγιά του 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει μια τιτάνια δουλειά απομάκρυνσης των δεκάδων χιλιάδων καμένων κορμών, από όλο το κτήμα. Δουλεύει συστηματικά όλο το 2022… Βεβαίως, όταν ο τέως βασιλέας των Ελλήνων εισήχθη στο νοσοκομείο, το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, κινήθηκε ώστε να επισπεύσει την απομάκρυνση αυτής της ύλης από τον χώρο του κοιμητηρίου. Η εκκλησία είναι συντηρημένη, είναι απολύτως έτοιμη για να δεχθεί κόσμο, ο οποίος θέλει να προσκυνήσει, και ο περιβάλλων χώρος μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί, θα είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση ενός βουνού, το οποίο έχει καεί και έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες διευθέτησης του χώρου, ώστε να μπορεί κανείς να προσεγγίσει τον χώρο της ταφής, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συμπλήρωσε ότι «Με την ολοκλήρωση των εργασιών στο Τατόι είναι προφανές ότι και το κοιμητήριο θα προστατευτεί. Αλλά ήδη και η αστυνομία έχει ενισχύσει, κατά πολύ, τον αστυνομικό σταθμό για να εμποδίσει τους βανδαλισμούς».

Για την επιλογή του αρχιτεκτονικού προσχεδίου σχετικά με την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε πως «έγιναν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν και σήμερα πλέον το έργο μπαίνει σωστά, μελετητικά, όπως και η υλοποίησή του, στις ράγες. Αυτό ήδη φαίνεται από τη μία και μοναδική εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεδομένου ότι θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης του αρχιτεκτονικού προσχεδίου από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες Chipperfield και Τομπάζη, παρουσία κοινού και φυσικά του πρωθυπουργού, μέσα στον επόμενο μήνα, ο σκοπός είναι να δούμε πώς αυτό το Μουσείο των Μουσείων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο για θέματα αρχαίας ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, θα λειτουργήσει ως το εφαλτήριο της αναγέννησης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας».

Σε ερώτηση εάν θα επεκταθεί υπογείως προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,η υπουργός απάντησε «ποτέ δεν υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός να πάει προς το Πολυτεχνείο. Θα αναπτυχθεί στο προκήπιο μέχρι την Πατησίων». «Θα είναι μια είσοδος πολύ πιο μπροστά από τη σημερινή. Από κάτω θα είναι η επέκταση και από πάνω θα παραμείνει ο κήπος. Το βλέπετε και στο φωτορεαλιστικό που δώσαμε στη δημοσιότητα. Θέλουμε να παραμείνει ο κήπος. Είναι συστατικό στοιχείο του Μουσείου και του ίδιου του ελληνικού πολιτισμού να συνδιαλέγεται η φύση με τα τεχνουργήματα και με τα έργα των ανθρώπων», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Θα υπάρχει, βεβαίως, και η αναμονή της συλλειτουργίας με το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο, αυτήν τη στιγμή, με τις δικές του διαδικασίες, προχωρεί στην αποκατάσταση των κτηρίων του. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Οι μελέτες, για παράδειγμα, για το κτήριο Γκίνη εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να προχωρήσει μέσω ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος η αποκατάσταση πρώτα του Κτηρίου Γκίνη. Επομένως, και το Πολυτεχνείο κάνει τις δικές του διαδικασίες για να μπορέσουμε να έρθουμε παράλληλα σε μία ευρύτερη αποκατάσταση της περιοχής από την εικόνα την οποία έχουμε σήμερα».

