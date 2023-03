Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0: Σε εξέλιξη 267 διαγωνισμοί

Δείτε μερικά από τα έργα που ήδη είναι σε φάση υλοποίησης. Σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η κρατική δαπάνη.

Σε 3.366.148.431 ευρώ ανέρχεται η συνολική δημόσια δαπάνη 267 διαγωνισμών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέσω των οποίων ανατίθενται οι δημόσιες συμβάσεις για την υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι διαγωνισμοί είναι είτε στο στάδιο της διενέργειας (208) είτε έχουν περάσει στο στάδιο της συμβασιοποίησης (38) είτε είναι σε αυτό της προέγκρισης (21).

Ειδικότερα, σε στάδιο διενέργειας βρίσκονται 208 διαγωνισμοί για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με τη συνολική δημόσια δαπάνη αυτών να ανέρχεται σε 2.412.003.079 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Πρόκειται -κατά κύριο λόγο- είτε για διαγωνισμούς που είναι ανοικτοί για υποβολή προσφορών είτε για άλλους που έχουν, ήδη, «τρέξει» και αξιολογούνται οι προσφορές, με σκοπό την κατακύρωση των διαγωνισμών, τη διαδικασία, δηλαδή, από την οποία προκύπτει ο ανάδοχος του εκάστοτε έργου.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα διαγωνισμών που είναι στο στάδιο της διενέργειας αφορούν στα εξής έργα:

Ασφαλής αποθήκευση φυσικών αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Ψηφιοποίηση και ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα γενικά αρχεία του Κράτους.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων

Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας

Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Μελετών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ)

Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Α.Π.Θ, στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίoυ»

Κατασκευή νέου κτιρίου Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Προσθήκη πέμπτου ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ κτήριο των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)

Επείγουσα αποκατάσταση δευτέρου ορόφου Πνευμονολογικού Τμήματος στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Παροχή υπηρεσιών προμήθειας, ανάπτυξης, παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων και συναφείς υπηρεσίες





Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Κορωπίου, Λαυρίου, Καπανδριτίου, Καλυβίων, Μαρκόπουλου, Νέας Μάκρης, Σπάτων

Οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας

Σχεδιασμός, ενοποίηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης

104 διακηρύξεις που έχουν εκδοθεί από πάνω από 60 Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, για την επιλογή αναδόχων έργων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 445.067.828 ευρώ.

13 διαγωνισμοί, με συνολικό προϋπολογισμό 86.200.656 ευρώ, που αφορούν σε Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις σε 8 Δήμους της χώρας.

Ένας δημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, που έχει προκηρυχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου: «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων νομού Λασιθίου και λοιπά συνοδά έργα - Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού». Η διακήρυξη, ύψους 55.900.000 ευρώ, βρίσκεται στην πρώτη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Η δημοπράτηση για τη σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του μεγαλύτερου τμήματος του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) από Χανιά έως Ηράκλειο

Η αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κ.λπ.

Η κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας ΟΑΚΑ

Η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)

Η δημιουργία ενιαίου, πολυκαναλικού κέντρου εξυπηρέτησης επαφών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου κ.λπ.

Ακόμη, από τους 267 διαγωνισμούς, 38 με δημόσια δαπάνη 757.185.863 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), βρίσκονται στο στάδιο της συμβασιοποίησης, καθώς έχουν επιλεγεί από τις Αναθέτουσες Αρχές οι προσωρινοί, τουλάχιστον, ανάδοχοι. Για κάποιους από αυτούς έχουν υπογραφεί, ήδη, οι συμβάσεις, π.χ. για την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση, για την αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε Καβάλα, Δράμα και Βόλο (δασικές περιοχές) και για αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε Σέρρες και Κιλκίς, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, για την κατασκευή τμήματος του ΒΟΑΚ: Χερσόνησος-Νεάπολη κ.λπ.

Τέλος, αναμένεται να δημοσιευθούν 21 διακηρύξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 196.959.489 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που βρίσκονται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για να λάβουν σύμφωνη γνώμη και αφορούν στα παρακάτω έργα:

Παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών Μετανάστευσης και υποδομές Κυβερνοασφάλειας

Υποστήριξη/συντήρηση Μητρώου Φορέων του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών

Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του τοπικού δικτύου (LAN) του κεντρικού κτιρίου της ΔΥΠΑ, καθώς και των περιφερειακών σημείων - Υπηρεσιών “Teleworking infrastructure” κ.ά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Αρμόδιος για την προετοιμασία και το συντονισμό της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Σε εξέλιξη βρίσκονται τουλάχιστον 267 διαγωνισμοί, στο πλαίσιο του “Ελλάδα 2.0”, που αφορούν σε έργα για την ενίσχυση τομέων όπως είναι η υγεία, η ψηφιοποίηση του Δημοσίου, οι αστικές υποδομές, η ενέργεια κ.λπ. Η συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση αυτών των έργων ανέρχεται σε 3,37 δισ. ευρώ, ποσό που εισρέει στην ελληνική οικονομία, και μάλιστα σε μία εξαιρετικά κρίσιμη χρονική περίοδο, δεδομένων των αναταράξεων που συνεχίζουν να καταγράφονται στην παγκόσμια οικονομία».

