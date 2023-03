Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κυλλήνη: Αισθητός και στην Αχαΐα

Προβληματισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκάλεσε ο σεισμός, που καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σεισμός εντάσεως 3,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 09:44 της Τετάρτης, με επίκεντρο στην περιοχή της Κυλλήνης, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Ηλεία και σε ορισμένες περιοχές της Αχαΐας, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 25,4 χιλιόμετρα. Το γεγονός πως ο σεισμός είχε επίκεντρο στη θάλασσα και δεν ήταν επιφανειακός, μέτρησε στο να μην προκαλέσει πανικό στους κατοίκους των περιοχών που τον αισθάνθηκαν, οι οποίοι ωστόσο προβληματίζονται από την ένταση του σεισμού στην περιοχή τους.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστκηκε στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά της Κυλλήνης.

