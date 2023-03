Υγεία - Περιβάλλον

Πισπιρίγκου - Λέων για Κούγια: απαιτώ “συγγνώμη” για τις χυδαιότητες σε βάρος μου (βίντεο)

Στην αντεπίθεση πέρασε ο ιατροδικαστής, μετά τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς εναντίον του, από τον συνήγορο της κατηγορούμενης ως τρις παιδοκτόνου.

Οι ύβρεις και οι βαρείς χαρακτηρισμοί που εξαπέλυσε εναντίον του ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης κούγιας, το απόγευμα της Τρίτης, προκάλεσαν την αντίδραση του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Αλέξη Κούγια ότι όσες φορές είχε συνεργαστεί με τον Γρηγόρη Λέων ως πραγματογνώμονα σε δικαστικές υποθέσεις, δεν είχαν κερδίσει ποτέ, καθώς δεν υποστήριζε αυτά που ήθελε ο δικηγόρος, ο ιατορδικαστής είπε ότι «επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι δεν είμαι ιατροδικαστής “juke box”, αφού είπε ότι δεν έλεγα ότι μου ζητούσε να λέω».

Συμπλήρωσε πως «Είπε και ο ίδιος επί σειρά ετών ότι συνεργαζόμαστε. Επομένως επί σειρά ετών επέλεγε να χάνει; Εάν έχει έναν επιστήμονα ο οποίος για τον όποιο λόγο δεν του κάνει, γιατί τον κρατάει; Συνεργαζόμαστε για σειρά ετών, για τουλάχιστον 10 χρόνια».

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό “μ@λ@κ@ς” του Αλέξη Κούγια εναντίον του, ο κ. Λέων είπε «όταν είσαι σε δύσκολη θέση μπορεί να λες οτιδήποτε, αλλά ακόμη και η απελπισία δεν μπορεί να σε οδηγεί σε τέτοιους χαρακτηρισμούς και απαιτώ μια συγγνώμη».

«Χυδαίες εκφράσεις τέτοιου επιπέδου απαιτούν μια συγγνώμη», συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Λέων, ο οποίος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ανέφερε ότι επίκεται τις επόμενες ημέρες, να βρεθεί σε δίκη με τον κ. Κούγια, αλλά σε διαφορετικές πλευρές.

