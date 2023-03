Κοινωνία

Πολεμική Αεροπορία: Νεκρός Αρχισμηνίας - Κατέρρευσε μετά από αγώνα μπάσκετ

Σοκ στην Πολεμική Αεροπορία για τον ξαφνικό χαμό του 43χρονου αρχισμηνία. Η ανακοίνωση του ΓΕΑ.



Αρχισμηνίας 43 ετών -που υπηρετουσε στην 26η μοίρα Κατευθυνομένων Βλημάτων, στην αεροπορική βάση Τανάγρας- έχασε αιφνιδίως τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά το τέλος αγώνα καλαθοσφαίρισης, που είχε διεξαχθεί στο πλαίσιο του ετήσιου πρωταθλήματος αγώνων καλαθοσφαίρισης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, συνοδεία ιατρικού προσωπικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

