Πολεμική Αεροπορία - Πτώση μαχητικού F-4: Νεκρός ο ένας πιλότος

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τον εντοπισμό του ενός εκ των δύο πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους.

Τραγικός επίλογος για την πτώση του F – 4 Φάντομ της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Δυστυχώς, όπως επιβεβαιώθηκε και ο ένας πιλότος είναι νεκρός.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΑ:

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30, διθέσιο αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του συγκυβερνήτη, Υποσμηναγού (Ι) Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα 29 ετών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον κυβερνήτη, Σμηναγό (Ι) Ευστάθιο Τσιτλακίδη, 31 ετών.

Το μαχητικό έπεσε στον θαλάσσιο χώρο, 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, στις 10:30 σήμερα ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Λίγο πριν από τις 12:25 έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας, ότι εντοπίστηκαν τα πρώτα συντρίμμια τα οποία όπως φαίνεται και από τις πρώτες φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα από το σημείο, τμήματα του μαχητικού αεροσκάφους έχουν ήδη περισυλλεχθεί.

Οι πιλότοι έκαναν πτήση «χαμηλής ναυτιλίας», δηλαδή πετούσαν σε πολύ χαμηλό ύψος- με κατώτατο τα 300 πόδια. Σημειώνεται ότι στο σημείο της πτώσης του αεροσκάφους το βάθος της θάλασσας φθάνει τα 1.000 μέτρα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με πλωτά και εναέρια μέσα. Για την αναζήτηση των δύο χειριστών έχουν σπεύσει στην περιοχή δύο ελικόπτερα AB-205 της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος ενώ σε μέγιστη ετοιμότητα βρίσκεται ένα αεροσκάφος C-130.

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας:

«Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30, αεροσκάφος F-4 (διθέσιο) της 338Μ/117ΠΜ που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας».

