Κορονοϊός: Τέλος οι ΜΕΘ Covid - Οι ασθενείς θα νοσηλεύονται μαζί με τους υπόλοιπους

H χαλάρωση των μέτρων προστασίας έναντι του κορονοϊού για το διοικητικό προσωπικό των δομών υγείας αποφασίστηκε στη σημερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.





Σηματοδοτώντας, την υποχώρηση της έντασης της πανδημίας, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η αλλαγή της διαχείρισης των ασθενών με κορoνοϊό στις ΜΕΘ. Έτσι δεν θα νοσηλεύονται αποκλειστικά σε ΜΕΘ Covid, ούτε θα διαχωρίζονται οι εντατικές σε Covid-19 και non Covid.

Δεδομένου του εμβολιασμού της πλειονότητας του πληθυσμού και της δυνατότητας φαρμακευτικής κάλυψης των ασθενών με εύρος σκευασμάτων κατά τη νοσηλεία τους, οι ειδικοί εισηγήθηκαν, και το υπουργείο Υγείας αποδέχθηκε, τη νοσηλεία των ασθενών με κορoνοϊό σε όλες τις ΜΕΘ

Η κατάργηση των ΜΕΘ Covid και non Covid και η επιστροφή στην προ της πανδημίας κατάσταση θα τεθεί σε ισχύ με ΚΥΑ πιθανότατα από τον Απρίλιο. Όλα τα άλλα θέματα που εισηγηθηκαν οι ειδικοί, πρόκειται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

