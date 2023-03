Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη - Η ανακοίνωση της NASA

Αστεροειδής στο μέγεθος του Big Ben θα περάσει σε απόσταση αναπνοής από τη Γη το Σάββατο. Συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια.

Η NASA προειδοποιεί ότι το Σάββατο πρόκειται να περάσει κοντά από τη Γη ένας αστεροειδής, ο οποίος έχει το μέγεθος του Big Ben, ενώ πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια.

Όπως αναφέρει η dailymail.co.uk, ο διαστημικός βράχος, που ονομάζεται «2023 DZ2», θα φτάσει σε απόσταση 173.000 km από τη Γη, ενώ εκτιμάται ότι έχει διάμετρο έως και 93 μέτρα , ενώ το Μπιγκ Μπεν έχει ύψος 96 μέτρα.

Μάλιστα, είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον αστεροειδή του Τσελιάμπινσκ που έπληξε τη Ρωσία το 2013, ο οποίος προκάλεσε ωστικό κύμα δύο φορές σε όλο τον κόσμο.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. ??



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science. — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023



Έτσι, εκτιμάται ότι θα κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη στις 19:51 GMT (15:51 EDT), με ταχύτητα 28.044 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται, ότι ανακαλύφθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους από επιστήμονες που συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Έρευνα για Αστεροειδή κοντά στη Γη, οι οποίοι τον παρατήρησαν χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Isaac Newton στο Αστεροσκοπείο Roque de los Muchachos στη Λα Πάλμα των Καναρίων Νήσων.

