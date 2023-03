Οικονομία

Έρευνα ΓΣΕΕ για την ακρίβεια: Οι Έλληνες μείωσαν θέρμανση, κρέας και μπάνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Έλληνες άλλαξαν την καθημερινότητά τους λόγω ακρίβειας. Τι έδειξε έρευνα της ΓΣΕΕ.

Έρευνα για τις τάσεις που επικρατούν στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της αύξησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2023, με συμπλήρωση 1.710 on line ερωτηματολογίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν μεταξύ άλλων είναι :

• Σε τακτική συντήρηση και επισκευή της κατοικίας τους προβαίνει πάντα το 4,8%. Το 59,9% δηλώνουν ότι τελευταία φορά που συντήρησαν την κατοικία τους ήταν τα τελευταία τρία ή περισσότερο από πέντε χρόνια.

• Οι καταναλωτές που μείωσαν το ποσοστό θέρμανσης της κατοικίας τους σε μεγάλο βαθμό αποτελούν το 86,8%. Το 91,3% χαμηλώνει ή κλείνει τη θέρμανση τις νυχτερινές ώρες του ύπνου.

• Σε ποσοστό 40%, οι καταναλωτές μειώνουν τις φορές που κάνουν μπάνιο ενώ οι περισσότεροι προτιμούν ένα γρήγορο ντους αντί για μπάνιο (73,5%).

• Το 74,4% δηλώνει ότι αποφεύγει τη χρήση του φούρνου της ηλεκτρικής κουζίνας. Το ποσοστό όσων μείωσαν το καθημερινό μαγείρεμα είναι 57%.

• Στην ερώτηση αν πραγματοποιούν αγορές από το καλάθι του νοικοκυριού, η πλειονότητα το 83 % απαντά αρνητικά. Το 71 % αναφέρουν ότι το καλάθι του νοικοκυριού δε συμβάλλει κα­θόλου στη μείωση κόστους τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης του νοικοκυριού τους.

• Από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό οι καταναλωτές θεωρούν πρωταρχική τους ανάγκη να καλύψουν το κόστος των τροφίμων (73,2%). Δευτερεύουσα αλλά εξίσου σημαντική ανάγκη θεωρούν την κάλυψη του κόστους ιατρικής περίθαλψης (59,8%), στη συνέχεια της θέρμανσης (54,3%) και τέλος του ενοικίου/ δανείου κατοικίας (53,9%). Η ψυχαγωγία για τους περισσότερους αξιολογείται από καθόλου έως μέτρια σημαντική (77,4%), όπως η προσωπική φροντίδα (70,2%) και η ένδυση (76,10%).

• Οι καταναλωτές μείωσαν τη μετακίνηση με Ι.Χ. (77,3%) ενώ σημαντικό ποσοστό μείωσε την αγορά τροφίμων και τα λοιπών βασικών ειδών πρώ­της ανάγκης (55,6% και 65,10% αντίστοιχα). Το 83,5 % επιλέγουν να προβούν σε περικοπή δαπανών για την προσωπική τους φροντίδα και το 90,4 % για την ένδυση / υπόδηση.

• 6 στους 10 καταναλωτές αδυνατούν να καλύψουν τη δαπάνη για μία εβδομάδα διακοπές το χρόνο. .

• Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, μία φορά την εβδομάδα μπορεί να καταναλώνει κρέας το 41,3%. Με βάση τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ψάρι μία φορά την εβδομάδα καταναλώνει το 52,3%. Το ίδιο φαί­νεται να συμβαίνει και για τα πουλερικά, αφού μόλις μία φορά καταναλώνεται από το 55,9%.

• 7 στους 10 ερω­τώμενους επιλέγουν να αγοράζουν τρόφιμα με βάση την προσφορά και την χαμηλότερη τιμή.

• Το 91,5 % επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα απ' ευ­θείας από τους παραγωγούς χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία στα Ταξί την Πέμπτη

Εφετείο Αθηνών: Βίντεο - ντοκουμέντο από την αιματηρή επίθεση

Αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη - Η ανακοίνωση της NASA