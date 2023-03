Οικονομία

Market Pass: μόνο 1 στα 4 το πήρε σε ψηφιακή κάρτα

Τι δείχνει η ακτινογραφία για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος, συνολικά σε 2,9 εκατομμύρια δικαιούχους.

Με πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ ενισχύθηκαν 2,9 εκατομμύρια δικαιούχοι του Market Pass. Ειδικότερα, η προθεσμία για τις αιτήσεις τού μέτρου ενίσχυσης των νοικοκυριών έληξε την Τετάρτη (15 Μαρτίου), το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη των τιμών του καταναλωτή.

Το Market Pass εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στις 17 Δεκεμβρίου 2022, ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου 2023 και με την ολοκλήρωση του, 25 ημέρες μετά (15 Μαρτίου), ενισχύονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) περίπου 2.900.000 δικαιούχοι του προγράμματος με 510.000.000 ευρώ.

Όσον αφορά την κατανομή, 2.200.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς τους με συνολικό ποσό 365.000.000 ευρώ και 645.300 δικαιούχοι μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με συνολικό ποσό 145.000.000 ευρώ, δηλαδή τρεις στους τέσσερις δικαιούχους προτίμησαν να λάβουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους, μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το ποσο που θα έπαιρναν έαν η πίστωση γινόταν στην άυλη ψηφιακή κάρτα.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης τόνισε χαρακτηριστικά για το Market Pass πως «έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η ψηφιακή πολιτική συνιστά μια εξ ορισμού κοινωνική πολιτική για όλους, αλλά και με προστιθέμενη αξία για τους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Προς αυτή την κατεύθυνση για ακόμα μια φορά όλοι εμείς στην Κοινωνία της Πληροφορίας εργαστήκαμε για την υλοποίηση ενός απαιτητικού προγράμματος, όπως το market pass. Για να καταστεί σαφές ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί τον καταλύτη της κοινωνικής προόδου όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως "μέσο δημοσίου συμφέροντος". Όλες αυτές οι δράσεις ενίσχυσης έχουν στο κέντρο τους τον πολίτη. Έτσι, κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας με ταχύτητα, συνέπεια και διαφάνεια το market pass διαθέτοντας στους περίπου 2.900.000 δικαιούχους του προγράμματος περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ».

Το μέτρο καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, δικαιούχοι του προγράμματος «Market Pass» είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ.

Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών.

