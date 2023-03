Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Οι εξηγήσεις για τα “κορονοπάρτι” και τα σενάρια για το μέλλον του

Ολοκληρώθηκε η εξέταση του Μπόρις Τζόνσον από την Επιτροπή Ασυλίας της Βουλής των Κοινοτήτων.

Για πάνω από τρεις ώρες η Επιτροπή Ασυλίας της Βουλής των Κοινοτήτων εξέτασε σήμερα το απόγευμα τον Μπόρις Τζόνσον για το αν έλεγε αλήθεια στο κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2021 όταν υποστήριζε ότι δεν γνώριζε πως τα λεγόμενα «κορονοπάρτι» της Ντάουνινγκ Στριτ, που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω πανδημίας, «παραβίαζαν τους κανόνες» που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως ό,τι έκανε το έκανε καλή τη πίστει. «Είμαι εδώ για να πω με το χέρι στην καρδιά ότι δεν είπα ψέματα στη Βουλή. Οι δηλώσεις έγιναν καλή τη πίστει και στη βάση όσων ειλικρινά γνώριζα και πίστευα εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Τζόνσον. Μάλιστα, όπως εμφατικά τόνισε, αν πίστευε ότι οι συναθροίσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ ήταν παράνομες, δεν θα επέτρεπε στον επίσημο φωτογράφο του πρωθυπουργικού γραφείου να τραβήξει φωτογραφίες.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής των Εργατικών, Χάριετ Χάρμαν, επεσήμανε ότι η παραπλάνηση του κοινοβουλίου εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών, καθώς χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου αλλά και των πολιτών. «Χωρίς αυτήν την εμπιστοσύνη, ολόκληρη η κοινοβουλευτική δημοκρατία υπονομεύεται», σημείωσε με νόημα η κα Χάρμαν.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής. Τρία είναι τα πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα:

1. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν περιφρόνησε το κοινοβούλιο, ακόμη και αν κάποιες από τις δηλώσεις του το παραπλάνησαν, όπως και ο ίδιος ήδη έχει παραδεχθεί, δεν θα του επιβάλει καμία κύρωση, οπότε η υπόθεση σταματάει εδώ.

2. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον περιφρόνησε το κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξετάσει πόσο σοβαρή ήταν αυτή η περιφρόνηση. Αν δηλαδή το έκανε ακούσια, απερίσκεπτα ή εσκεμμένα. Ανάλογα με την τελική ετυμηγορία, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον πρώην πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη γραπτώς, να ζητήσει συγγνώμη αυτοπροσώπως εντός της Βουλής των Κοινοτήτων ή ακόμη και να παραπέμψει την υπόθεση του στην Ολομέλεια με το ερώτημα της αναστολής των βουλευτικών του καθηκόντων.

3. Αν τελικά η Ολομέλεια του επιβάλει ποινή παύσης των βουλευτικών του καθηκόντων 10 ή περισσότερων ημερών, τότε θα προκληθεί αυτόματα η λεγόμενη «αίτηση ανάκλησης» της έδρας του. Στην περίπτωση αυτή, θα κληθούν να αποφασίσουν οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της περιφέρειάς του αν εξακολουθούν να θέλουν να εκπροσωπούνται από τον Μπόρις Τζόνσον. Αν το 10% των εν λόγω ψηφοφόρων προσυπογράψουν την «αίτηση ανάκλησης», ο Μπόρις Τζόνσον χάνει την έδρα του και προκηρύσσονται ενδιάμεσες εκλογές για την ανάδειξη νέου βουλευτή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κανονισμός επιτρέπει στον Μπόρις Τζόνσον να είναι ξανά υποψήφιος για να διεκδικήσει την έδρα του.

