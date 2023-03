Αθλητικά

EuroCup: Ο Προμηθέας “κλείδωσε” το πλεονέκτημα έδρας

O Προμηθέας Πατρών έγραψε το «δύο στα δύο» επί της Παρί την εφετινή αγωνιστική περίοδο και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα της έδρας στη φάση των «16».



Με τρίποντο του Άντονι Κάουαν στα 4.1΄΄ για τη λήξη ο Προμηθέας Πατρών έγραψε το «δύο στα δύο» επί της Παρί την εφετινή αγωνιστική περίοδο, αποσπάστηκε με ρεκόρ 11-6 στην ισοβαθμία που είχε με τη γαλλική ομάδα και «κλείδωσε» την τέταρτη θέση και το πλεονέκτημα της έδρας στη φάση των «16» του EuroCup. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 84-81 της Παρί στο «Δ. Τόφαλος», για την 17η και προτελευταία αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην 7η ήττα τους.

Με 38 πόντους και το νικητήριο τρίποντο στα 4.1΄΄ για τη λήξη, ο Άντονι Κάουαν αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου του Προμηθέα σε μία βραδιά, που οι Αχαιοί λίγο έλειψε να πληρώσουν την έλλειψη διάρκειας τους σε άμυνα και επίθεση.

Η ελληνική ομάδα έδειξε από τη δεύτερη περίοδο να ελέγχει το ματς, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 14 πόντους, εξασφαλίζοντας μία διψήφια διαφορά (46-36 στο 20΄), η οποία αποτέλεσε «μαξιλαράκι ασφαλείας» στην αντεπίθεση της Παρί στην τρίτη περίοδο (66-59 στο 30΄).

Στο 37΄ η ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου έδειξε να καθαρίζει τον αγώνα, όταν ξέφυγε με +10 (81-71), αλλά οι Γάλλοι απάντησαν με σερί 0-10 για το 81-81 στα 28΄΄ για τη λήξη. Εκεί μίλησε η κλάση του Κάουαν, ο οποίος «καθάρισε» από τα 6,75 για τους Αχαιούς, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη μοναδική παράσταση του.

Κορυφαίος της Παρί, που αγωνίστηκε χωρίς τον Κάιλ Όλμαν και πάλεψε με εννέα παίκτες, ο Τάιρον Γουάλας με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 46-36, 66-59, 84-81

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιόβτσιτς, Σίλβα, Ρόσι

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 38 (6), Ντάνγκουμπιτς 6, Κοντίτ 4, Τσαϊρέλης 8, Μουράτος 6 (1), Γκίκας, Σίμπσον 5 (1), Χογκ 8), Κουλμπόκα 9 (2).

ΠΑΡΙ (Γουίβερ): Γουάλας 24 (1), Γκέγκιτς 13 (1), Καμαγκατέ 7, Ντενί 15 (3), Μπεγκαρίν, Σιμς 8, Τουπάν 4, Έβανς 10 (1).

