Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Μιχαηλίδου: Οι δομές δεν είναι αναμορφωτήριο για να κλειδώνουν τα κορίτσια

Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υπόθεση, αλλά και ποιος είναι ο στόχος του υπουργείου για τις συγκεκριμένες δομές.

Για την υπόθεση της 14χρονης η οποία διαμένει σε δομή και έπεσε θύμα μαστροπείας από επιτήδειους μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως είπε το σύστημα της δομής λειτούργησε καθώς όταν παρατηρήθηκε περίεργη συμπεριφορά από την ανήλικη ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, σημειώνοντας ότι κοινωνικός λειτουργός κατάλαβε ότι το κορίτσι έχει μπλέξει σε ένα τέτοιο κύκλωμα.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το σημαντικό είναι να γίνεται αποϊδρυματοποίηση. "Τα παιδιά πρέπει να είναι σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα στη Νέα Σμύρνη το 2019 είχε 22 κορίτσια και τώρα έχει 11, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν τριπλασιαστεί."

Μιλώντας για την συγκεκριμένη περίπτωση τόνισε ότι το κορίτσι αυτό είχε από πάνω του ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό ενώ έκανε και ομαδική ψυχοθεραπεία, ενώ μεταξύ άλλων παρακολουθούσε και πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στα πλαίσια της πρόληψης

Όπως ανέφερε η 14χρονη ήταν για πρώτη φορά σε δομή και ότι προέρχεται από μια διαλυμένη οικογένεια με παιδιά.

Το κορίτσι, όπως και άλλα κορίτσια το σκάνε, τόνισε και υπογράμμισε ότι "οι δομές δεν είναι αναμορφωτήριο, για να κλειδώνουν τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις όπου δομές κλειδώνουν έφηβα κορίτσια οδηγούμαστε σε ατυχήματα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι κάθε περίπτωση αξιολογείται."

«Το κορίτσι από το Σεπτέμβριο που μπήκε αρχικά συνεργαζόταν τον τελευταίο μήνα δεν συνεργαζόταν. Ήταν πιο δύσκολο», ανέφερε, ενώ σχολιάζοντας την είδηση ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας πρώην τρόφιμος της Κιβωτού του Κόσμου που είχε καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο η κ. Μιχαηλίδου είπε πως «από ότι φαίνεται μπορεί να συνδέονται οι δυο υποθέσεις».

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι οι περιπτώσεις της εφηβείας είναι δύσκολες για αποϊδρυματοποίηση, καθώς και μια οικογένεια δυσκολεύεται να πάρει ένα τέτοιο παιδί, αλλά και το παιδί δεν θέλει να πάει σε οικογένεια.

