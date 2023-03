Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Έκπτωση 3% για εφάπαξ πληρωμή

Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Δίνεται και παράταση στην προθεσμία για αλλαγές στο Ε9.



Παράταση στην προθεσμία που έληγε στις 31 Μαρτίου, για αλλαγές στο Ε9 έως τις 12 Απριλίου δίνει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Το Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2022 ακίνητα με αγορά, δωρεά-γονική παροχή ή κληρονομιά, όσοι μεταβίβασαν ακίνητα με πώληση, δωρεά ή γονική παροχή και όσοι είχαν άλλου είδους μεταβολές, όπως για παράδειγμα η αύξηση της επιφάνειας των ακινήτων τους λόγω αποκάλυψης ξεχασμένων τετραγωνικών.

Επίσης με την ίδια τροπολογία δίνεται έκπτωση 3% σε όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ, έως τις 31 Ιουλίου, το σύνολο του ποσού που θα προκύψει από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Επίσης προβλέπεται και η πληρωμή του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου του 2023 και την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου του 2024.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2022 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.