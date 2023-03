Life

“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στα 00s (βίντεο)

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» «παίζει» με τα… μηδενικά και φέρνει στην οθόνη μας μια δεκαετία, η οποία φαντάζει κοντινή, αλλά τελικά μας πηγαίνει 23 χρόνια πίσω.

Ναι, ήρθε η ώρα για τα 00s! Ήρθε η ώρα για να μάθουμε τι έγινε, τελικά, τη δεκαετία, που όταν είμασταν μικροί, φανταζόμασταν ότι τα αυτοκίνητα θα πετάνε!

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης κάνουν ένα ταξίδι στο παρελθόν, μέσα από ένα αφιέρωμα που τα έχει όλα. Η ποπ κουλτούρα της δεκαετίας, η μουσική, οι ταινίες, η τηλεόραση, η μόδα, ο αθλητισμός, η τεχνολογία, αλλά και τα σημαντικότερα ελληνικά και παγκόσμια γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο.

Αυτή την Παρασκευή 24 Μαρτίου, στις 20:00, μην χάσετε το «VINYΛΙΟ» και το αφιέρωμά του στη δεκαετία με τα δύο μηδενικά!



Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=p0tgGkfXNeM

#Vinylio

