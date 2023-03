Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας - μητέρα 14χρονης: Ντρέπομαι για τα παιδιά μου

«Φταίνε οι κακές παρέες» λέει η μητέρα της 14χρονης.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος έχει ασκηθεί σε βάρος των τριών ανδρών που φέρονται να εξέδιδαν και να κακοποιούσαν σεξουαλικά την 14χρονη μαθήτρια που φιλοξενούταν σε ίδρυμα της Νέας Σμύρνης. Συγκεκριμένα, οι τρεις άνδρες κατηγορούνται για τα αδικήματα της μαστροπείας, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο κάτω των 14 ετών και της παιδικής πορνογραφίας. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή.

Η 14χρονη μαθήτρια η οποία φιλοξενούταν στο ίδρυμα, είχε φύγει από εκεί πάνω από 50 φορές ενώ εκτός από την ανήλικη και η 16χρονη αδελφή της είχε απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς κρίθηκε ακατάλληλο, ενώ έχει ακόμα δύο αδέλφια που βρίσκονται σε άλλη δομή. Η μητέρα της 14χρονης μίλησε στο Star και δήλωσε πως είναι συντετριμμένη και πως έμαθε την όλη υπόθεση από τις ειδήσεις. «Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και μου το είπε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η 14χρονη είναι το τρίτο μου παιδί» ανέφερε αρχικά.

Και τα τέσσερα παιδιά της γυναίκας είναι σε ιδρύματα και όπως παραδέχθηκε αυτό συνέβη γιατί το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν ήταν ακατάλληλο. Η μητέρα της 14χρονης παραδέχθηκε πως είχε επικοινωνία με την 14χρονη κόρη της αλλά όχι πολύ συχνά ενώ παραδέχθηκε πως ένιωθε ότι το παιδί της δεν ήταν ασφαλές στην συγκεκριμένη δομή στη Νέα Σμύρνη. Υπενθυμίζεται πως στην συγκεκριμένη δομή φιλοξενείται και 16χρονη κόρη της.

«Μπαινόβγαιναν και οι δύο όποτε ήθελαν. Είχαν φύγει άπειρες φορές. Γι’ αυτό και έβγαιναν τα amber alert. Ήταν σε κίνδυνο τα παιδιά μου. Δε με ενημέρωνε ποτέ το ίδρυμα. Εγώ ή η μητέρα μου παίρναμε τηλέφωνο στο ίδρυμα. Μου έκρυβαν πολλά στοιχεία. Εγώ το έψαχνα» τόνισε η μητέρα.

«Θέλω τα παιδιά μου να πάνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον μέχρι να μπορέσω να ορθοποδήσω και να τα πάρω υπό την εποπτεία μου. Εγώ η ίδια έκανα αίτηση στον εισαγγελέα να πάνε τα παιδιά μου σε ίδρυμα για να πάνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον μέχρι να μπορέσω να τα πάρω πίσω. Ζητώ από το Κράτος να πάνε σε μια καλύτερη δομή» είπε με «σπασμένη» φωνή η μητέρα.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι η 14χρονη παρασύρθηκε από τις κακές παρέες. «Είναι στο ίδρυμα σχεδόν ένα χρόνο. Σε αυτό το χρόνο είχαμε μιλήσει 10-15 φορές. Κάθε φορά που έφευγε και επέστρεφε στο ίδρυμα τη ρωτούσα που ήταν αλλά δεν μου έλεγε. Νιώθω άθλια. Ντρέπομαι για τα παιδιά μου που έφτασαν σε αυτό το σημείο. Δεν ευθύνομαι εγώ, έκανα ό,τι μπορούσα για να τα σώσω» τόνισε η Μαρία στην κάμερα και ανέφερε πως είναι άνεργη. «Έβλεπα το παιδί μου πως είναι σε άθλια κατάσταση» σημείωσε αναφερόμενη στην 14χρονη.

