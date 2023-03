Οικονομία

Ο Μουρίνιο ζητά εγγυήσεις για να συνεχίσει στη Ρόμα

Φέτος, ο Ζοσέ Μουρίνιο προσπαθεί να βάλει τους «τζαλορόσι» στην τετράδα, την ώρα που πάει εξαιρετικά στο Europa - όπου έχει φτάσει στα προημιτελικά.

Έφτασε στη Ρώμη το 2021 προκειμένου να αναμορφώσει τη Ρόμα και την πρώτη του κιόλας χρονιά, την οδήγησε στην κατάκτηση του Europa Conference League.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το 2024 όμως, ο Πορτογάλος ζητά εγγυήσεις ότι η ομάδα θα ενισχυθεί το προσεχές καλοκαίρι - ειδάλλως δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

Ο Special One επιθυμεί να δει στο "Olimpico" μίνιμουμ έναν στόπερ, έναν χαφ και ένα επιθετικό κλάσης, ούτως ώστε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, με τη μεταγραφική ενίσχυση πάντως να κρέμεται και από το αν θα εξασφαλίσει η Ρόμα την είσοδο στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι Ρωμαίοι είναι 5οι και στο -1 από την τετράδα, ωστόσο υπενθυμίζεται πως δύνανται να πάρουν εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με κατάκτηση του Europa.

