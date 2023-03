Κοινωνία

25η Μαρτίου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας - Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Αναλυτικά τα μέτρα της Τροχαίας ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και οι συστάσεις προς τους πολίτες.

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλο το δίκτυο της επικράτειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, κατά το διάστημα από 24 έως 26 Μαρτίου 2023, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.), καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίωνατυχημάτων,

ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων, καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου,

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ),

συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους Φορείς - Υπηρεσίες καθ' όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακαλούνται:

να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους,

σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων την περίοδο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 από τις 16:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει από την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, από τις 15:00 έως 21:00.

