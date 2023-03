Κοινωνία

Τροχαίο - Βάρκιζα: αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκατέλειψε με ταχύτητα την περιοχή, ο οδηγός άλλου οχήματος, που φέρεται να είχε εμπλοκή στην εκτροπή του αυτοκινήτου. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/3) στην Βάρκιζα όταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και καρφώθηκε σε κολώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, δύο οχήματα ανέπτυξαν ταχύτητες πάνω από το επιτρεπτό όριο με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να καρφωθεί σε κολώνα της ΔΕΗ η οποία έσπασε και αυτή την στιγμή συγκρατείται από ένα πεύκο με κίνδυνο να καταρρεύσει στο δρόμο.

Όπως υποστηρίζουν οι επιβαίνοντες του ΙΧ, o οδηγός του δεύτερου οχήματος βλέποντας την σύγκρουση ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε με κατεύθυνση προς την Βάρκιζα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ και η Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Μαρτυρίες - σοκ από τα θύματα του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δίκη για το Μάτι - Λιότσος: Την κρίσιμη ώρα δεν ήταν κανένας εκεί

Τραγωδία στα Τέμπη: νέες καταθέσεις για το δυστύχημα