Ελληνοτουρκικά: “Ναι” Μπλίνκεν για τα F-16 στην Τουρκία με τον όρο να μην απειληθεί η Ελλάδα

Η κυβέρνηση είναι υπέρ της πώλησης νέων μαχητικών στην Τουρκία, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο εξoπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση διαφορών, ανέφερε o Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα να χρησιμοιούνται σε θέματα που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ νατοϊκών συμμάχων εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής, ο Δημοκρατικός βουλευτής, Ντέιβιντ Σισιλίνι, έθεσε το θέμα της παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας από τον στόλο των F-16 που ήδη διαθέτει η Τουρκία. Όπως μάλιστα πρόσθεσε, η Άγκυρα δεν επιθυμεί να δώσει διαβεβαιώσεις ότι τα αναβαθμισμένα μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρο.

Με δεδομένο, ότι αυτές οι ενέργειες υπονομεύουν την ενότητα του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός βουλευτής ρώτησε τον Άντονι Μπλίνκεν για το ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση, ώστε να διασφαλίσει ότι τα αμερικανικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απειλή βασικών συμμάχων και εταίρων των ΗΠΑ, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου και της βόρειας Συρίας. Από την πλευρά του, ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε τη πάγια θέση της κυβέρνησης, η οποία στηρίζει την αναβάθμιση και τη πώληση νέων μαχητικών στην Τουρκία με στόχο τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι αυτός ο εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη προώθηση διαφορών εντός της συμμαχίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «στο επίκεντρο των προσπαθειών μας - είτε είναι με την Τουρκία, είτε με την Ελλάδα, είτε με οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ - είναι να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρειάζονται για να υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ, για να μπορούν κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, φυσικά, (θέλουμε) να διασφαλίζουμε ότι στον βαθμό που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους, ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή τεχνολογία παρέχουμε δεν χρησιμοποιείται για την προώθηση αυτών των διαφορών. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει τα αναβαθμισμένα F-16 και τα πακέτα εκσυγχρονισμού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ, σημαντικό για τη συμμαχία. Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε επιμελώς για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι όποιες εντάσεις υπάρχουν μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, σε αυτήν την περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα αμβλυνθούν και ότι δεν θα εμπλακούν σε ενέργειες ή ρητορική που θα αναζωπυρώσει την κατάσταση».

