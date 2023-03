Κοινωνία

Αττική: Ψευτομέντιουμ απείλησε “πελάτισσες” με μάγια και απέσπασε χιλιάδες ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα απέσπασε το ψευτομέντιουμ και πώς εξαπατούσε γυναίκες.

Συνελήφθησαν 57χρονη αλλοδαπή και 44χρονος αλλοδαπός που εξαπατούσαν και εκβίαζαν δύο ημεδαπές γυναίκες. Το πόσο που κατάφεραν να αποσπάσουν από τις παθούσες ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν χθες (22-3-2023) το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 57χρονη και 44χρονος αλλοδαποί και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εκβίαση και απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, από την οποία το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρείς επιπλέον αλλοδαποί συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, ηλικίας 42, 33 και 27 ετών.

Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, η 57χρονη προ οχταετίας απέκτησε επαγγελματική σχέση με 2 ημεδαπές γυναίκες, 68 και 31 ετών, εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός, αναπτύσσοντας στην πορεία φιλική σχέση μαζί τους. Από το καλοκαίρι του έτους 2016, η 57χρονη με το πρόσχημα ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες, εξαπατούσε τις παθούσες, αποσπώντας τους χρηματικά ποσά, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές, ως αμοιβή της για τις «πνευματικές υπηρεσίες» της.

Σε κάποιες περιπτώσεις που οι παθούσες την αμφισβητούσαν ή καθυστερούσαν τις πληρωμές, εκείνη τις τρομοκρατούσε λέγοντας τους ότι εάν δεν ενέδιδαν, θα τους συνέβαιναν αρνητικά πράγματα όπως ασθένειες, προσωπικές και εργασιακές αποτυχίες κλπ.

Συναυτουργοί στην εξαπάτηση των δύο γυναικών ήταν ο 44χρονος κατηγορούμενος και οι 3 επιπλέον συνεργοί τους, άπαντες συγγενικά πρόσωπα της 57χρονης κατηγορούμενης.

Τα χρηματικά ποσά καταβάλλονταν τόσο στην ίδια την κατηγορούμενη, όσο και μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε λογαριασμούς τόσο της 57χρονης όσο και των συγκατηγορουμένων της. Τέλος, αφού τα θύματα αντιλήφθηκαν τη σε βάρος τους εξαπάτηση και αρνήθηκαν να δώσουν και άλλα χρήματα, η 57χρονη από κοινού με τον 44χρονο και την 33χρονη, τις απείλησαν ότι αν δεν τους δώσουν το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ, θα βλάψουν τη σωματική τους ακεραιότητα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματα τους ξεπερνά τις -120.000- ευρώ. Επίσης, απέσπασαν χρυσαφικά, τιμαλφή και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε εστιατόριο που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

25η Μαρτίου - Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μαθητική παρέλαση

Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή