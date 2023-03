Life

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: Υπερασπίστηκα τον αδερφό μου και θεωρήθηκε κακούργημα (βίντεο)

Ο Γιάννης Λιγνάδης, αδελφός του κατηγορούμενου πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιάννης Λιγνάδης, αδελφός του κατηγορούμενου για βιασμούς, μεταξύ άλλων και σε βάρος ανήλικων αγοριών, Δημήτρη Λιγνάδη και μίλησε για όλα.

"Η καταστροφή στην καριέρα μου ξεκίνησε όταν ξέσπασε η υπόθεση του αδερφού μου. Με απομάκρυναν από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου που έκανα μαθήματα με τρόπο άσχημο. Κάτι τέτοιο συνέβη και πρόσφατα με το Θέατρο Τέχνης. Μου έστειλαν μία επιστολή χωρίς όνομα που μουζητούσε να παραιτηθώ. Εγώ τους είπα πως δεν σκοπεύω να παραιτηθώ, αλλά έχουν το δικαίωμα αν θέλουν να με απολύσουν. Ασφαλώς και δεν συνέτρεχαν λόγοι απόλυσης και έτσι συνέχισα να διδάσκω, με τους φοιτητές να απέχουν από τα μαθήματα. Λίγο μετά και με το Προεδρικό Διάταγμα ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων και υπήρξε διάλυση των σχολών" είπε ο Γιάννης Λιγνάδης για την απομάκρυνσή του από τις θεατρικές σχολές.





Σχετικά με τον αδερφό του Δημήτρη Λιγνάδη είπε πως "υπερασπίστηκα τον αδερφό μου, με τον οποίο ασφαλώς και υπάρχει αγάπη και θεωρήθηκε κακούργημα. Μαζί του πλέον μιλάμε για άλλα ζητήματα και όχι για την υπόθεση, όμως θα είμαι κοντά του στο Εφετείο"..

Αναφέρθηκε ακόμη και στις δύσκολες τελευταίες στιγμές της μητέρας του και είπε πως "ήταν σε πολύ κακή κατάσταση η μητέρα μου. Τον τελευταίο καιρό παρακαλούσα να πεθάνει για να ηρεμήσει..."





