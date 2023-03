Τσίπρας: Ανεπάρκεια και εκτεταμένη διαφθορά τα χαρακτηριστικά του αναποτελεσματικού κράτους

Πολιτική

Με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κ. Σαρμά, με αφορμή και την έκθεση του Δικαστηρίου για την αποτελεσματικότητα του κράτους. Και αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η αναποτελεσματικότητα του κράτους οφείλεται και στην ανεπάρκεια της διοίκησης, αλλά και σε φαινόμενα εκτεταμένης διαφθοράς», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας εξερχόμενος της συνάντησης.

«Η ανεπάρκεια και η εκτεταμένη διαφθορά άλλωστε είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά, εδώ και τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ. Γι' αυτό άλλωστε έχει απαξιωθεί εδώ και τέσσερα χρόνια κάθε τι δημόσιο, ενώ απολαμβάνουν την ίδια στιγμή ημέτεροι και γαλάζια "golden boys" απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων και προκλητικά μπόνους εκατομμυρίων. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση», σημείωσε και τόνισε: «ο πολίτης χρειάζεται ένα κράτος το οποίο θα είναι αξιοκρατικό, δημοσιονομικά βιώσιμο, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό, ασφαλές και δημοκρατικό. Όχι ένα κράτος πελατειακό, αναξιοκρατικό, ανασφαλές, όχι ένα κράτος λάφυρο στα χέρια των κομματικών στρατών».

«Και αυτή είναι η δική μας δέσμευση, να κάνουμε ένα κράτος αξιοκρατικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δημοκρατικό δίπλα στον πολίτη. Και αυτή τη δέσμευση θα την κάνουμε πράξη», κατέληξε.

Σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: «Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει ακάθεκτος να προκαλεί τη νοημοσύνη των πολιτών προσπαθώντας να υποστηρίξει το προεκλογικό του αφήγημα. Μιλά για αξιοκρατία αυτός που πολέμησε κάθε θεσμική προσπάθεια λογοδοσίας και αξιολόγησης. Μιλά για δικαιοσύνη και σεβασμό του δημοσίου συμφέροντος αυτός που έχει στο πλάι του δύο καταδικασμένους στο Ειδικό Δικαστήριο υπουργούς του με το βαρύτατο για δημόσιο λειτουργό αδίκημα, της παράβασης καθήκοντος. Τον παλαιότερο και στενότερο συνεργάτη του τον κ. Παππά και τον κ. Παπαγγελόπουλο. Μιλά για σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος αυτός που έχει αναγάγει σε κορυφαία στελέχη του υπουργούς προηγούμενων κυβερνήσεων που ήταν οι στυλοβάτες του κρατισμού και της κομματοκρατίας. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς που πιστεύει στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στην αξιολόγηση, σε σύγκρουση με χρόνιες παθογένειες και συντεχνιακές αντιλήψεις που μάς κράτησαν και μάς κρατούν πίσω».





