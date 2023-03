Οικονομία

Απεργία: Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ την Τρίτη 28 Μαρτίου

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως πρόκειται για προειδοποιητική απεργία.

Απεργία σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ την Τρίτη 28 Μαρτίου ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι.

Το σωματείο των εργαζομένων (ΣΕΛΜΑ) αναφέρει πως πρόκειται για προειδοποιητική απεργία και θέτουν ξανά ζητήματα ασφαλείας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ.

«Προειδοποιητική 24ωρη απεργία των εργαζομένων για προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑ.ΣΥ) και την εξυπηρέτηση του 1,5 εκατομμύριου επιβατών καθημερινά.

Έλλειψη 847 Εργαζομένων: Οδηγών, Τεχνικών, Σταθμαρχών και εξειδικευμένου Σιδηροδρομικού Προσωπικού.

Έλλειψη νέων συρμών και ανταλλακτικών των τρένων και υλικών των σιδηροδρομικών υποδομών του δικτύου.

Μη τήρηση των συμφωνηθέντων.

Κατοχύρωση και κρατική αναγνώριση σιδηροδρομικών επαγγελμάτων και ειδικοτήτων για όλο το προσωπικό που ασχολείται με τον σιδηρόδρομο.

Επικαιροποίηση και αναθεώρηση διαδικασιών, για εργασίες σε συρμούς και για εργασίες στο δίκτυο όλων των γραμμών της ΣΤΑ.ΣΥ.

Για όλα τα παραπάνω προκηρύσσουμε για Τρίτη 28/3/22, 24ωρη προειδοποιητική απεργία.

ΥΓ1: ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ και θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας απαντήσουν οι υπεύθυνοι της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, αν τα αιτήματα των εργαζομένων, είναι καθόλα νόμιμα και δίκαια ή αν θα πάρουν για άλλη μια φορά το κρίμα στο λαιμό τους και θα μας θεωρήσουν αδίκους και παράνομους που διεκδικούμε την εξασφάλιση του επιβατικού κοινού μέσω της απεργίας μας.

Μέσα στο ζοφερό περιβάλλον της διεθνούς τραπεζικής κατάρρευσης και του πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης, οι φλόγες της γαλλικής εξέγερσης μεταδίδουν σαν αστραπή την ανάταση των εργαζομένων στο ύψος των καθηκόντων που τους αναθέτει η ιστορία. Για εμάς τους σιδηροδρομικούς είναι η κατάλληλή στιγμή σε συμφωνία με τα αιτήματα των Γάλλων εργαζομένων και μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να αναδείξουμε τις συνέπειες των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, των αντεργατικών νόμων για το ασφαλιστικό, για τις συμβάσεις εργασίας, για την φτώχια και ανεργία που απειλεί πλέον όλο τον πλανήτη».

