Οικονομία

Βρυξέλλες: Ανθεκτικός ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κοινή ανακοίνωση των Ευρωπαίων ηγετών, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας είναι «ανθεκτικός», τονίζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη Σύνοδο Κορυφής για το ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Η Τραπεζική Ένωση έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ. Ο τραπεζικός μας τομέας είναι ανθεκτικός, με ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Ζητούμε συνεχείς προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής μας Ένωσης», αναφέρουν στη δήλωσή τους οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες για μια Σύνοδο για το ευρώ σε περιεκτική μορφή.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρουν ότι συζήτησαν για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, επισημαίνοντας: «Οι οικονομίες μας μπήκαν στο 2023 με πιο υγιείς βάσεις απ' ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις τιμές της ενέργειας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στενό συντονισμό των οικονομικών μας πολιτικών, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας».

Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Eurogroup της 20ης Μαρτίου 2023, η Σύνοδος για το Ευρώ, καλεί το Eurogroup να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις. «Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασικό πυλώνα της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, υποστηρίζοντας τη σταθερότητα του ευρώ και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ», αναφέρουν στη συνέχεια.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική είναι αποφασιστικής σημασίας για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων, την υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την ταχεία προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μας μετάβασης. «Οι περαιτέρω ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές συμβάλλουν στη βελτίωση της μακροοικονομικής διαχείρισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ζητούμε να ενταθούν οι συλλογικές προσπάθειες, με τη συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής και συμμετεχόντων στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση, για την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών», αναφέρεται στην ίδια δήλωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: πού εντοπίστηκε η μητέρα που είχε έξαφανιστεί με την κόρη της

Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Ένας τραυματίας, απεγκλωβισμοί και καταγγελίες για εμπρησμό (εικόνες)

Euro 2024: Η Εθνική ξεκινά το... ταξίδι κόντρα στο Γιβραλτάρ