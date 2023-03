Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλία: Τυφλός είδε ξανά μετά από αυτομεταμόσχευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοποριακή επιστημονική επέμβαση έδωσε σε ασθενή το φως σε ηλικιωμένο ασθενή.

Τεράστια επιστημονική πρόοδος καταγράφηκε στο Τορίνο της Ιταλίας, στον τομέα της οφθαλμολογίας, αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου. Χάρη σε αυτομεταμόσχευση του συνόλου της επιφάνειας του ματιού (συμπεριλαμβανομένου του κερατοειδούς, μέρους του σκληρού χιτώνα και του επιπεφυκότα) τυφλός ασθενής μπόρεσε να ξαναποκτήσει μερικώς την όρασή του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Λε Μολινέτε του Τορίνο. Ο ασθενής είναι 83 ετών και είχε χάσει την όραση από το αριστερό μάτι πριν από 30 χρόνια, λόγω προβλήματος στον αμφιβληστροειδή. Πριν δέκα χρόνια είχε επίσης τυφλωθεί από το δεξί μάτι εξαιτίας σπάνιας ασθένειας. Η αυτομεταμόσχευση κατέστη δυνατή χάρη στην χρήση υλικού από το αριστερό μάτι, «το οποίο παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα, αλλά είχε διατηρήσει υγιή επιφάνεια», όπως εξήγησαν οι ειδικοί.

Η επέμβαση διήρκεσε τέσσερις ώρες και, μετά την πάροδο δυο εβδομάδων, ο ασθενής αναγνωρίζει πρόσωπα και αντικείμενα και κινείται με αυτονομία, αναφέρει ο ιταλικός Τύπος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Μισισιπί (εικόνες)

25η Μαρτίου – Γαύδος: Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε πίσω ή μπροστά τα ρολόγια μας;