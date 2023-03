Οικονομία

Απάτη: πλαστογραφούσε έγγραφα για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ήταν τα "λάφυρα" του 52χρονου που εξαπατούσε τράπεζες.

Συνελήφθη χθες στη Νέα Ιωνία ένας 52χρονος, από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της απάτης.

Ειδικότερα, ο 52χρονος κατήρτιζε πλαστά έγγραφα που βεβαίωναν την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη επιχειρήσεων.

Με τη χρήση αυτών των πλαστών εγγράφων και με τη συνδρομή συνεργών που εργάζονταν σε θέσεις κλειδιά για την πιστοποίηση και υποστήριξη των απαραίτητων εγγυήσεων, εξαπατούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε ο 52χρονος από τις απάτες του ανέρχεται τουλάχιστον σε 700.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

