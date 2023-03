Πολιτισμός

Τέμπη: Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τους “ήρωες” που έσωσαν τους συνεπιβάτες τους

Συγκίνησαν το πανελλήνιο και προκάλεσαν το αίσθημα της περηφάνειας με την ανθρωπιά τους.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Με δύναμη ψυχής, τα τρία νέα παιδιά έσωσαν δεκάδες συνεπιβάτες τους στη μοιραία αμαξοστοιχία των Τεμπών.

Η Ακαδημία Αθηνών απένειμε το βραβείο Νικολάου Καρόλου στους ηρωικούς επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας Intercity, Ανδρέα Αλικανιώτη, Μιχάλη Κλάψη και 'Αγγελο Τσιαμούρα καθώς επέδειξαν αίσθημα αλτρουισμού και αλληλεγγύης στον ύψιστο βαθμό, παρά το ότι και οι ίδιοι ήταν τραυματίες.

Ο νεαρός Άγγελος Τσιαμούρας, δήλωσε: «Ήρωας δεν είμαι, είμαι άνθρωπος ακόμα βαθιά μέσα μου».

«Για εμάς είναι μια ηθική δικαίωση» θα πει ο Ανδρέας Αλικανιώτης για τη βράβευσή του από το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας ενώ όπως αποκαλύπτει έως σήμερα του τηλεφωνούν επιβάτες και οι οικογένειες τους για να τον ευχαριστήσουν.

«Χάρις σε εσένα ζω», ακούει στο τηλέφωνο ο νεαρός φοιτητής.

Ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος παρέλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών εκ μέρους του φοιτητή Μιχάλη Κλάψη.

