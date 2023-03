Αθλητικά

Miami Open - Σάκκαρη: αποκλεισμός με το... “καλημέρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια, αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στο τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη, αποκλείστηκε από το Miami Open από την Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στον 2ο γύρο 3-6, 7-5, 6-4 από την Μπιάνκα Αντρεέσκου και αποχαιρετά την Φλόριντα.

Η Μαρία Σάκκαρη αποχώρησε πρόωρα από το τουρνουά του Μαϊάμι, λίγες ημέρες μετά την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Indian Wells.

Παρά το καλό της ξεκίνημα στο παιχνίδι, η Μαρία Σάκκαρη (Νο10 στον κόσμο) φάνηκε να ξεμένει απο δυνάμεις και στη συνέχεια η Αντρεέσκου (Νο 31 στην παγκόσμια κατάταξη) έκανε την ανατροπή και έφθασε στη νίκη πρόκριση, μετά από 3 ώρες αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: πού εντοπίστηκε η μητέρα που είχε έξαφανιστεί με την κόρη της

Ηλεία: νεκρό άλογο από σύγκρουση με αυτοκίνητο (εικόνες)

Γιώργος Καραϊβάζ – Η χήρα του στον ΑΝΤ1: Κάποιοι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα