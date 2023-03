Παράξενα

Σεούλ: ζέβρα το έσκασε από ζωολογικό κήπο και έκανε βόλτα στους δρόμους (βίντεο)

Ένας απρόσμενος... περιπατητής, έκοβε βόλτες στους δρόμους της Σεούλ.

Αναστάτωση προκλήθηκε στους δρόμους της Σεούλ, όταν μια ζέβρα, περιπλανιόταν για πολλές ώρες στους δρόμους.

Η ζέβρα που ονομάζεται Σέρο και γεννήθηκε το 2001, το ... έσκασε απο ζωολογικό κήπο της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας και σύμφωνα με τον "Guardian" για τρεις ολόκληρες ώρες, προκάλεσε το χάος στους δρόμους που τριγύριζε.

Οι αρχές τελικά κατάφεραν να τη ακινητοποιήσουν με τη χρήση αναισθητικού και να την μεταφέρουν στη συνέχεια στο ζωολογικό κήπο, όπου την εξέτασε κτηνίατρος και ανέφερε ότι η κατάστασή της ήταν σταθερή.

Βίντεο με την παρουσία του Σέρο στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους περαστικούς, να μένουν άφωνοι με το περίεργο αυτό θέαμα.

This isnt AI - theres a zebra loose on the streets of Seoul pic.twitter.com/UQEP3gyQt5 — Sokeel Park ??? (@Sokeel) March 23, 2023

