Euro 2024: η Εθνική έκανε το χρέος της κόντρα στο Γιβραλτάρ

Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική μας ομάδα, για την προκριματική φάση του Euro 2024.

Η δεύτερη φορά της Εθνικής ομάδας στο Φάρο της Πορτογαλίας και στο στάδιο του Αλγκάρβε ήταν αλλιώς... Περίπου 20 χρόνια μετά τη μοναδική ήττα του στο μυθικό Euro 2004, από τη Ρωσία (1-2), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είχε μπροστά του την «αρκούδα» αλλά ίσως την πιο αδύναμη ευρωπαϊκή ομάδα.

Το Γιβραλτάρ ήταν ο ιδανικός αντίπαλος για θετικό ξεκίνημα στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024, όπως κι έγινε. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε με 3-0 χωρίς να πιεστεί και πήρε ψυχολογία ενόψει της συνέχειας στον πολύ απαιτητικό Β΄ όμιλο, όπου θα πρέπει να ζήσει με τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις Γαλλία, Ολλανδία και την πάντοτε δύσκολη Ιρλανδία.

Σε αγωνιστικό επίπεδο δεν υπάρχουν πολλά για να σχολιαστούν. Οι παίκτες του Πογέτ, ο οποίος εξέπληξε επιλέγοντας στο ξεκίνημα τον Γιακουμάκη αντί του πολύ φορμαρισμένου Παυλίδη, βρίσκονταν διαρκώς στην επίθεση, δημιουργούσαν (κι έχαναν) ευκαιρίες, είχαν τρία δοκάρια και μοναδικό ερώτημα ήταν το εύρος του τελικού σκορ.

Στο 6ο λεπτό η κεφαλιά του Γιακουμάκη στη σέντρα του Τσιμίκα έφυγε άουτ αλλά στο 11΄ το σκορ άνοιξε με... υπογραφή Μασούρα, ο οποίος τελείωσε ωραία μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το γύρισμα του Μάνταλου προς τον Μπάλντοκ στο ύψος της μεγάλης περιοχής και στο «σπάσιμο» του τελευταίου προς τον φορ του Ολυμπιακού.

Στο 23΄ ο Γιακουμάκης πλάσαρε άστοχα από θέση για γκολ, στο 30΄ η κεφαλιά του ίδιου πέρασε άουτ, στο 34΄ η προβολή του Μάνταλου δεν βρήκε στόχο και δύο λεπτά αργότερα το σουτ του Πέλκα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι του Κόλεϊνγκ, ο οποίος στο 41΄ απέκρουσε το σουτ του Μάνταλου.

Τελικώς, η απόλυτη υπεροχή της Εθνικής απέφερε το δεύτερο γκολ στο 45ο λεπτό, με το οποίο διασφαλίστηκαν οι τρεις βαθμοί: ο Πέλκας γύρισε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ο Σιώπης άφησε... όρθιο τον αντίπαλο τερματοφύλακα, που όμως δεν είχε οπτικό πεδίο.

Στο 58΄ ήταν η σειρά του αρχηγού να χριστεί σκόρερ. Σε υπέροχη μακρινή μπαλιά του Μάνταλου στην πλάτη της άμυνας ο Μπακασέτας στόπαρε άψογα με το στήθος, κατέβασε και πλάσαρε εύστοχα για το 0-3.

Με την Ελλάδα να... περιφέρεται διαρκώς γύρω κι εντός της περιοχής, ο Παυλίδης στάθηκε άτυχος στο 70ό λεπτό όταν η ωραία ενέργειά του κατέληξε στο αριστερό δοκάρι, ενώ τρία λεπτά αργότερα την ίδια τύχη είχε η κεφαλιά του Μάνταλου στη σέντρα του Τσιμίκα, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

Να σημειωθεί ότι ο ταλαντούχος μέσος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, «έγραψε» την πρώτη διεθνή συμμετοχή του με τους Άνδρες μπαίνοντας στο 62ο λεπτό αντί του Πέλκα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσιμίκας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρόχιτ Σάγκι (Νορβηγία)

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (Χούλιο Ρίμπας): Κόλεϊνγκ, Ολιβέρο, Ρόι Τσιπολίνα, Σέρτζεντ, Βαλαρινό (62΄ Κομπς), Τορίγια (62΄ Μουελί), Μπρίτο (85΄ Τζόλεϊ), Μπερνάντο Λόπες, Ρόναν (86΄ Γιόζεφ Τσιπολίνα), Γουόκερ, Κασάρο (85΄ Στίχε).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας (86΄ Γιαννούλης), Σιώπης, Μάνταλος, Μπακασέτας (70΄ Φορτούνης), Πέλκας (62΄ Κωνσταντέλιας), Γιακουμάκης (62΄ Παυλίδης), Μασούρας (86΄ Χατζηγιοβάνης).

