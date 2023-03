Κοινωνία

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Δικηγόρος θυμάτων: Τον κατήγγειλαν για να προστατέψουν άλλα παιδιά

Τα κορίτσια είχαν την εικόνα πως ο 44χρονος συνεχίζει την αρρωστημένη δράση του, τόνισε η δικηγόρος Μαρλίν Κούση, εξηγώντας πως αποφάσισαν να μιλήσουν για τα όσα πέρασαν από τον ίδιο.



Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, πήρε ο προπονητής Ταε Κβο Ντο ο οποίος βρέθηκε σήμερα ενώπιον της 14ης Aνακρίτριας.

Ο προπονητής από την Ηλιούπολη, που κάθισε 25 λεπτά στο γραφείο της Ανακρίτριας, συνελήφθη κατόπιν έκδοσης εντάλματος σύλληψης και τον βαραίνουν οι κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής έχει προκύψει, ότι ο συλληφθείς έχει προχωρήσει σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τουλάχιστον πέντε κοριτσιών, τα οποία πλέον έχουν ενηλικιωθεί, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Το πρωί του Σαββάτο η δικηγόρος των τριών κοριτσιών που έκαναν τη μήνυση Μαρλίν Κούση μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Όπως είπε ότι τα θύματα τα οποία κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από τον προπονητή σε ηλικία 13 ετών, σήμερα είναι από 19 έως 25 ετών.

Σημείωσε ότι τα κορίτσια είχαν την εικόνα πως ο 44χρονος συνεχίζει την αρρωστημένη δράση του και αποφάσισαν να κινηθούν νομικά για να προστατέψουν κι άλλα παιδιά και συμπλήρωσε πως από την προανακριτική εξέταση της Αστυνομίας προέκυψε πως υπήρξαν κι άλλα δύο περιστατικά.

