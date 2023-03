Αθλητικά

Ηλιούπολη - Βιασμοί ανηλίκων: Ο προπονητής Ταε Κβον Ντο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί

Βαριές κακουργηματικές πράξεις βαβρύνουν τον 44χρονο, το οποίο κατήγγειλαν πρώην αθλήτριές του.



Νέα προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, το πρωί, έλαβε από την 14η τακτική ανακρίτρια ο 44χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών στην Ηλιούπολη που κατηγορείται για σεξουαλική βία σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Ο 44χρονος επρόκειτο να απολογηθεί στις 13:00, διαδικασία που ορίστηκε όταν οδηγήθηκε στη δικαστική λειτουργό μετά τη σύλληψή του με ένταλμα των δικαστικών Αρχών για βαριές κακουργηματικές πράξεις που κατήγγειλαν πέντε ενήλικες, πλέον, πρώην αθλήτριές του και αφορούν το διάστημα από το 2009 έως το 2020.

Σε βάρος του προπονητή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίαση προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.

