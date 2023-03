Κοινωνία

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Πεπελάσης: Τα κορίτσια είχαν την εικόνα ότι η συμπεριφορά του συνεχιζόταν μέχρι πρόσφατα

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος των κοριτσιών που κατήγγειλαν στον 44χρονο. Πόσο επίπονη ήταν η διαδικασία για να μιλήσουν.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Αντώνης Πεπελάσης, ο δικηγόρος των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον 44χρονο προπονητή Ταε Κβον Ντο για σεξουαλική βία σε βάρος τους.

Ο 44χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον κ. Πεπελάση οι καταγγέλλουσες περιμένουν να δουν τι θα αποφασίσει ανακρίτρια και εισαγγελέας για τον 44χρονο.

Ο κ. Πεπελάσης περιέγραψε το πόσο δυσκολεύτηκαν οι κοπέλες να καταγγείλουν τον 44χρονο. Όπως είπε ήταν μια διαδικασία ψυχολογικά πολύ επίπονη και χρειάστηκαν δυο και τρία ραντεβού τόσο με τον ίδιο όσο με τους συνεργάτες του ώστε τα κορίτσια να μπορέσουν να φέρουν σιγά σιγά στην μνήμη τους αυτά που είχαν συμβεί.

Απαιτεί μεγάλη γενναιότητα να παραδεχτείς στον εαυτό σου αυτά που έγιναν και φυσικά να τα δημοσιοποιήσεις, υπογράμμισε ο κ. Πεπελάσης.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τον κ. Πεπελάση δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει κι άλλες καταγγελίες σε βάρος του 44χρονου, ενώ τόνισε ότι οι περιπτώσεις των κοριτσιών είπε δεν είναι ταυτόσημες και δεν έχουμε ίδιες ηλικίες κοριτσιών.

Σχετικά με τον 44χρονο είπε ότι η εικόνα που είχαν τα κορίτσια είναι ότι αυτή η συμπεριφορά συνεχιζόταν μέχρι και πρόσφατα με αποδέκτες άλλα παιδιά αντίστοιχων ηλικιών.

