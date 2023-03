Κοινωνία

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό παρελθόν του 44χρονου

Συγκλονίζουν νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για το "σκοτεινό" παρελθόν του 44χρονου.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Μία ακόμη υπόθεση που αφορά βιασμούς ανηλίκων έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την την δράση του 44χρονου προπονητή ταε κβον ντο ο οποίος για περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να βίαζε πέντε ανήλικες αθλήτριες του στο σπίτι του και στη σχολή πολεμικών τεχνών στην Ηλιούπολη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Το "σκοτεινό" παρελθόν του 44χρονου

Ο προπονητής στις 2 Μαΐου 2020 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, μάλλον υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε δυο μαχαίρια και απείλησε την εν διαστάσει σύζυγό του, που τότε ήταν 44 ετών. Μέσα στο σπίτι είχε σπάσει διάφορα αντικείμενα και η γυναίκα πήρε συγγενείς της τηλέφωνο και ζήτησε βοήθεια. Ο προπονητής έφυγε για λίγο και επέστρεψε με μία καραμπίνα.

Πήγαν αστυνομικοί, αυτός είχε ταμπουρωθεί, και στις 18:00 παραδόθηκε τελικά

Τον πήγαν για εξέταση στο Δαφνί, αλλά οι γιατροί είπαν ότι είναι καλά.

Το γυμναστήριο - "κολαστήριο"

Ο προπονητής, διατηρούσε γυμναστήριο στην περιοχή της Ηλιούπολης, το οποίο σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε γίνει κολαστήριο για τις 5 κοπέλες, τότε ανήλικες που σύμφωνα με όσα έχουν περιγράψει ζούσαν τον εφιάλτη στα χέρια του.

Ο 44χρονος, γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής του ταε κβο ντο με διακρίσεις και μετάλλια, κατηγορείται ότι από το 2009 έως το 2020 είχε βιάσει κατά συρροή 5 ανήλικες αθλήτριές του, ηλικίας από 12 εως 16ετών. Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη βάση εντάλματος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

