Αθλητικά

NBA: “Σβηστή” νίκη για τους Μπακς, στα πλει οφ το Μέμφις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα βήμα προς το καλύτερο ρεκόρ του ΝΒΑ και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ έκανε το Μιλγουόκι...

Ακόμη ένα βήμα προς το καλύτερο ρεκόρ του ΝΒΑ και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ έκανε το Μιλγουόκι...

Οι Μπακς επιβλήθηκαν εύκολα των Γιούτα Τζαζ στο Σολτ Λέικ Σίτι με 144-116, πανηγύρισαν την τρίτη σερί επιτυχία τους και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 53 νίκες-20 ήττες. Τα «ελάφια» δεν δυσκολεύθηκαν ιδιαίτερα για να καταβάλουν την αντίσταση των Τζαζ, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες βασικούς Λάουρι Μάρκανεν, Τζόρνταν Κλάρκσον και Κόλιν Σέξτον. Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του επέβαλαν από την αρχή τους... όρους τους και προηγήθηκαν 19-4 στο ξεκίνημα του ματς, ενώ, παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, δεν απειλήθηκαν, έχοντας μάλιστα διψήφιο προβάδισμα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Πρώτος σκόρερ των Μπακς, οι οποίοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν ο -πρώην άσος των Τζαζ- Γκρέισον Άλεν που τελείωσε τον αγώνα με 25. Ο "Giannis", ο οποίος αγωνίστηκε για 24 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, είχε απολογισμό 24 πόντους (9/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη. Ο Μπρουκ Λόπεζ πλησίασε το τριπλ νταμπλ με 17 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 κοψίματα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 11 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα με απολογισμό 4 πόντους (2/3 δίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Από πλευράς των γηπεδούχων, ο Σιμόνε Φοντέκιο, ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γιούτα με 26 πόντους, ενώ ο Κέλι Όλινικ πρόσθεσε 16 (με 7 ριμπάουντ). Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το Μιλγουόκι είναι η αναμέτρηση με τους Νάγκετς στο Ντένβερ το βράδυ του Σαββάτου (σ.σ. ξημερώματα Κυριακής για την Ελλάδα).

Light work for Giannis.



24 PTS | 6 REB | 11 AST | 77 FG% pic.twitter.com/EeAyEHDopx — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2023

Στο μεταξύ, το Μέμφις «έκλεισε» θέση στα πλέι οφ μετά την εντός έδρας νίκη του επί του Χιούστον με 151-114. Ο Λουκ Κέναρντ τελείωσε τον αγώνα με 10/11 τρίποντα και 30 πόντους, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 25 πόντους για τους Γκρίζλις, οι οποίοι πανηγύρισαν την πέμπτη διαδοχική επιτυχία τους.

Από εκεί και πέρα, με 33 πόντους του Τζόρνταν Πουλ και 29 του Στεφ Κάρι το Γκόλντεν Στέιτ νίκησε 120-112 στο Σαν Φρανσίσκο τη Φιλαδέλφεια, η οποία είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Τζόελ Εμπίιντ που «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ με 46 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τέλος, οι Λέικερς πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους, επικρατώντας 116-111 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Λος Άντζελες, και «σκαρφάλωσαν» στην όγδοη θέση της κατάταξης στη Δύση. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Άντονι Ντέιβις που τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή στην επιτυχία και του Ντένις Σρέντερ, ο οποίος πέτυχε τους 13 από τους συνολικά 21 πόντους του στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις για το ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Ιντιάνα 120-95

Ουάσινγκτον-Σαν Αντόνιο 136-124

Τορόντο-Ντιτρόιτ 118-97

Μέμφις-Χιούστον 151-114

Ντάλας-Σάρλοτ 109-117

Γιούτα-Μιλγουόκι 116-144

Γκόλντεν Στέιτ-Φιλαδέλφεια 120-112

Πόρτλαντ-Σικάγο 96-124

Σακραμέντο-Φοίνιξ 135-127

Λ.Α. Λέικερς-Οκλαχόμα Σίτι 116-111

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 51-23

Φιλαδέλφεια 49-24

Νέα Υόρκη 42-33

Μπρούκλιν 39-34

Τορόντο 36-38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 53-20

Κλίβελαντ 47-28

Σικάγο 35-38

Ιντιάνα 33-41

Ντιτρόιτ 16-58

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 40-34

Ατλάντα 36-37

Ουάσινγκτον 33-41

Ορλάντο 31-43

Σάρλοτ 24-51

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 49-24

Μινεσότα 37-37

Οκλαχόμα Σίτι 36-38

Γιούτα 35-38

Πόρτλαντ 32-41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 44-29

Λ.Α. Κλίπερς 39-35

Φοίνιξ 38-35

Γκόλντεν Στέιτ 39-36

Λ.Α. Λέικερς 37-37

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 46-27

Νέα Ορλεάνη 36-37

Ντάλας 36-38

Σαν Αντόνιο 19-55

Χιούστον 18-56

Ειδήσεις σήμερα:

Παρέλαση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Δικηγόρος θυμάτων: Τον κατήγγειλαν για να προστατέψουν άλλα παιδιά

Καιρός - 25η Μαρτίου: ζέστη και ηλιοφάνεια το Σάββατο