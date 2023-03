Πολιτική

Βενιζέλος για πρόταση Ανδρουλάκη: Δεν δήλωσα ενδιαφερόμενος, είπα τα αυτονόητα

Η αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Τη θέση του σχετικά με την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με σημερινή του δήλωση.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα που τον «θέλουν» ως το πολιτικό πρόσωπο που προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, απάντησε στο protothema.gr ότι, πρόθεσή του να επισημάνει τα αυτονόητα και όχι να δηλώσει «ενδιαφερόμενος»

‘Οτι όσα υποστηρίζει αφορούν αυτά που προβλέπονται σε όλα τα συντάγματα της Ευρώπης για τις μονοκομματικές αλλά και τις κυβερνήσεις συνεργασίας και ότι το ζήτημα με τα πρόσωπα εξαρτάται από τους εκλογικούς και κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που θα προκύψουν, δηλαδή από τη βούληση του εκλογικού σώματος. Με τη δήλωσή του ο κ. Βενιζέλος υποστηρίζει συγκεκριμένα:

«Η συζήτηση περί προσώπων που εντάθηκε είναι ουσιαστικά μια συζήτηση για αυτό που είναι συνυφασμένο σε όλη την Ευρώπη με το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης: οι κυβερνήσεις συνεργασίας και οι μονοκομματικές / αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι δυο ισοδύναμες θεσμικές εκδοχές, που τις προβλέπουν όλα τα συντάγματα.

Όλα τα άλλα ζητήματα, περιλαμβανομένων των προσώπων, εξαρτώνται από τους εκλογικούς και κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Τελικά από τη βούληση του εκλογικού σώματος.

Θα βοηθούσε, πιστεύω, τον δημόσιο διάλογο και την κοινή λογική, αν σταματούσαμε να αντιμετωπίζουμε το αυτονόητο ως πρόκληση. Και όποιον επισημαίνει τα αυτονόητα ως «ενδιαφερόμενο»!».

