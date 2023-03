Life

“DRAGONS’ DEN”: Επενδύσεις 80000 ευρώ στο επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Δείτε όσα έγιναν στο 8ο επεισόδιο του επιχειρηματικού σοου του ΑΝΤ1, στο οποίο μέχρι τώρα έχουν γίνει επενδύσεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Το 8ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 24 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 80.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, ενώ το συνολικό ποσό επενδύσεων από την αρχή της σεζόν έχει φτάσει τις 945.000€!

Η ζωή δύο επιχειρηματικών ομάδων θα αλλάξει σίγουρα προς το καλύτερο μετά το 8o επεισόδιο του DRAGONS’ DEN.

Η οικογένεια Κουτσαυλή παρουσίασε στους DRAGONS ένα καινοτόμο επαναστατικό πτυσσόμενο υποπόδιο μπάνιου και πήρε επένδυση 20.000€ για το 10% της επιχείρησής τους από τον Πολ Ευμορφίδη.

Οι τρεις νεαροί φιλόδοξοι επιχειρηματίες με τεχνολογικό backround, Κωνσταντίνος Καγιούλης, Λευτέρης Τουλουμτζίδης, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, παρουσίασαν ένα καινοτόμο ψηφιακό οικοσύστημα για επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας και έφυγαν κάνοντας συμφωνία 60.000€ με τον Λέοντα Γιοχάη για το 10% της καινοτόμας εταιρείας τους.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και δέχτηκαν προσφορές, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Δείτε τα δύο cases του 8ου επεισοδίου που έκαναν συμφωνία με τους DRAGONS:

Δείτε ολόκληρο το 8ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE»

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

