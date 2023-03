Κοινωνία

25η Μαρτίου: Στρατιωτική παρέλαση με λαμπρότητα στην Αθήνα (εικόνες)

Η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, καθώς και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα.

Σειρά εκδηλώσεων σήμερα σε όλη τη χώρα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821.

Στις 06:21 το πρωί έγινε ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ενώ στις 10:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β΄, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στις 10:55 κατέθεσε στεφάνι η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μνημείο 'Αγνωστου Στρατιώτη.

Λίγο μετά τις 12:00 λοκληρώθηκε η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στις 18:41 είναι προγραμματισμένη η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Έως και αύριο Κυριακή 26 Μαρτίου, η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης» βρίσκονται ελλιμενισμένα στο λιμάνι του Πειραιά και το κοινό που επιθυμεί μπορεί ελεύθερα να τα επισκεφθεί.

Επίσης, είναι ελεύθερη είσοδος στο Πολεμικό Μουσείο.

Εκτος από την Αθήνα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων, θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων αλλά και φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων.

