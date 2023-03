Πολιτική

25η Μαρτίου - Σακελλαροπούλου: Αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην Ιστορία

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την εθνική επέτειο της 25η Μαρτίου.

Μήνυμα σύμπνοιας και ομοψυχίας για να φανούμε αντάξιοι των θυσιών των ηρωικών προγόνων μας, αναλογιζόμενοι την ευθύνη μας απέναντι στην Ιστορία, έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τη δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής Παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα κατά την δήλωσή της η κυρία Σακελλαροπούλου ανέφερε:

«Η 25η Μαρτίου 1821 αποτελεί ορόσημο για τον Ελληνισμό.

Ιστορική αφετηρία ενός δύσκολου και μακροχρόνιου αγώνα για ελευθερία και ανεξαρτησία, μετά από τετρακόσια χρόνια τουρκικού ζυγού, ημέρα εθνικής αναγέννησης και ανάτασης.

Με τη σημερινή, λαμπρή παρέλαση τιμάμε τη μνήμη των ηρωικών προγόνων μας και αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία.

Χρέος μας, με σύμπνοια και ομοψυχία, να φανούμε αντάξιοι των θυσιών τους.Χρόνια πολλά!».





