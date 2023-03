Κόσμος

ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Μισισιπί (εικόνες)

Νεκροί, τραυματίες και καταστροφές από τον ανεμοστρόβιλο που έπλεξε την αμερικανική πολιτεία.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν όταν ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι κατά την διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

Το CNN μετέδωσε ότι η κωμόπολη του Ρόλινγκ Φορκ έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύκτα», δήλωσε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβ.

