Ακίνητα: Διψήφια αύξηση των τιμών το 2022

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα ακίνητα και οι τάσεις της αγοράς.

Σε ανάπτυξη εξακολουθεί να βρίσκεται η αγορά οικιστικών ακινήτων στην χώρα μας με τους εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών που ξεπέρασε το 12% για το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας την εβδομάδα που μας πέρασε.

Οι επενδύσεις σε οικιστικό real estate, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Protio, της πρώτης ψηφιακής πλατφόρμα επενδύσεων σε διαμερίσματα στην Ελλάδα, Αντώνης Φιοράκης αποτελούν διαχρονικά επενδύσεις «υψηλής ασφάλειας», ή αλλιώς χαμηλού ρίσκου. Αυτές οι επενδύσεις έχουν σταθμισμένη απόδοση και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικές σε οικονομικές κρίσεις και αστάθεια στην αγορά. Επενδύοντας σε ένα οικιστικό ακίνητο, ή αλλιώς διαμέρισμα, τοποθετείς το κεφάλαιο σου σε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο σου παράγει εισόδημα αλλά επίσης αυξάνει το κεφάλαιο σου μαζί με την αύξηση της αξίας του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε σε ένα χρονικό ορίζοντα 5ετίας ή με την προσθήκη αξίας μέσω ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, προσθέτει.

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η ομάδα επενδυτικών αναλύσεων της Protio, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, αναλύθηκαν στοιχεία των τελευταίων τριών ετών, για να προσδιοριστούν οι 10 περιοχές που έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι περιοχές αυτές είναι: Αιγάλεω με 8,2% , Νίκαια με 7,9%, Πατήσια με 7,8%, Πλατεία Αττικής με 7,7%, Ομόνοια με 7,7%, Πλατεία Αμερικής με 7,7%, Πλατεία Βικτωρίας με 7,3%, Πειραιάς 7,1%, Κυψέλη 6,9% και Κολωνάκι 6,8%.

Η μεικτή απόδοση ακινήτου, όπως αναφέρει ο Αντώνης Φιοράκης , ορίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων ενοικίων (δηλ. 12 μισθώματα) δια την αξία αγοράς ακινήτου. Στην έρευνα παρουσιάζεται προσεγγιστικά η μέση απόδοση γειτονιάς και σε όρους ανά τετραγωνικό. Με άλλα λόγια, αν κάποιος αγοράσει ένα ακίνητο με 100.000 ευρώ σε μία γειτονιά με απόδοση 8,2% θα μπορούσε να επιτύχει ετήσιο ενοίκιο περί τα 8.200 ευρώ ή 683 ευρώ το μήνα. Όπως επισημαίνει ο κ.Φιοράκης οι παραπάνω 10 περιοχές αποτελούν εύκολες επιλογές, καθώς από τη μια αποφέρουν υψηλές αποδόσεις της τάξης του 7-8%, ενώ συνάμα συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά σταθερότητας και χαμηλού ρίσκου του οικιστικού real estate αλλά και την υψηλή ρευστότητα σε περίπτωση ενοικίασης αλλά και πώλησης. Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα ενοικίων και πωλήσεων επενδυτικών διαμερισμάτων κάθε ορόφου και επιφανείας από 20 έως 120 τ.μ. που κατά την Protio επιτυγχάνουν και τις μέγιστες αποδόσεις. Ως μέσο ακίνητο θα χαρακτηριζόταν ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, ένα λουτρό και ένα WC που μπορεί να στεγάσει ένα ζευγάρι ή μια νέα οικογένεια.

Ο επικεφαλής των Επενδύσεων της Protio Θράσος Κηπουργός επισημαίνει ότι η αγορά οικιστικών ακινήτων της χώρας μας ακολουθεί μια ανοδική τροχιά από το 2017 έως και σήμερα ακολουθώντας τις δυτικές Ευρωπαϊκές οικονομίες με διαφορά φάσης στην πιο μακροσκελή περίοδο οικονομικής ανάπτυξης από το 2009 και έπειτα. Αυτή η ανοδική τάση στη χώρα μας παραμένει ανθεκτική μέχρι σήμερα παρά το διεθνές δυσμενές οικονομικό κλίμα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Αθήνα παραμένει η φθηνότερη ανά τετραγωνικό ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αποτελώντας ελκυστική επιλογή για όλους τους νέους αλλά και τους έμπειρους επενδυτές.

Νέος κύκλος ανάπτυξης για τους ξένους επενδυτές

Σε νέο κύκλο ανάπτυξης εισέρχεται η αγορά ακινήτων καθώς διευρύνουν τα χαρτοφυλάκια τους οι ξένοι επενδυτές, όπως τα Ισραηλινά fund, με στόχο τις ισχυρές αποδόσεις στην αγορά κατοικίας, σύμφωνα με την εταιρεία επενδυτικών συμβούλων Real Vaha. Ο Βασίλης Παζαρτζής, ιδρυτικός εταίρος της Real Vaha που ειδικεύεται στα ξενοδοχειακά και οικιστικά έργα, δήλωσε στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι ενισχύεται η τάση επενδύσεων στις κατοικίες τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, καθώς στενεύουν τα περιθώρια ανάπτυξης για νέα ξενοδοχεία στη χώρα.

«Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα προχωρούν τώρα στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Η αγορά ακινήτων δείχνει σημάδια ωρίμανσης και αυτό ωθεί τους επενδυτές από χώρες όπως το Ισραήλ, καθώς και από τη Δυτική Ευρώπη και την Μέση Ανατολή να αναζητήσουν ευκαιρίες σε μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Σε μια εποχή όπου οι αγορές ακινήτων στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, η εμπιστοσύνη στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία είναι υψηλή», τονίζει ο κ. Παζαρτζής.

Στοιχεία από τη Real Vaha, η οποία έχει παρουσία στη Θεσσαλονίκη, την Πάφο και το Βερολίνο, δείχνουν προς τα πού κατευθύνεται το έξυπνο χρήμα στην ελληνική αγορά.

Πάνω από το 50% των ισραηλινών fund και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας της χώρας προτιμούν τώρα τη στέγαση, με χρονοδιάγραμμα επένδυσης μεταξύ 2-5 ετών. Κατοικίες που προσφέρονται για μακροχρόνια ενοικίαση και φοιτητικές εστίες προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια σε έργα που φτάνουν μέχρι τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά την έντονη ανοδική πορεία της αγοράς, οι αποδόσεις των ακινήτων που διατίθενται στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από αυτές που προσφέρονται σε άλλες χώρες, ειδικά στη βόρεια Ευρώπη. Οι επενδύσεις σε κατοικίες στην Ελλάδα μπορεί να προσφέρουν αποδόσεις μεταξύ 6-10% όταν στη Γερμανία οι ιδιοκτήτες ακινήτων συμβιβάζονται με 2-3%, προσθέτει ο κ. Παζαρτζής.

«Η χαμηλή προσφορά είναι βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το κόστος κατασκευής παραμένει σε υψηλά επίπεδα ενώ οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Δεδομένων των νέων συνθηκών της αγοράς, η Real Vaha συνεχίζει να επενδύει και να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της εντός και εκτός Ελλάδας. H ζήτηση για τα ελληνικά ακίνητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή για τα επόμενα 1-2 χρόνια με τους αγοραστές να αναζητούν ευκαιρίες σε όλο το φάσμα της αγοράς», εκτιμά επίσης ο κ. Παζαρτζής.



Τράπεζα Ελλάδος - Αυξήθηκαν πάνω από 12% οι τιμές των ακινήτων το 2022

'Ανω του 12% αυξήθηκαν οι τιμές των νέων διαμερισμάτων το 2022, ενώ ο ρυθμός αύξησης των παλαιών διαμορφώθηκε στο 12,2%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, το δ΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 12,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ για το 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,1%, έναντι αύξησης 7,6% το 2021.

Η αύξηση των τιμών το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,1% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 12,2% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 11,8%, έναντι αύξησης 8,2% το 2021, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 10,5%, έναντι αύξησης 7,2% το 2021.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 15,2% στην Αθήνα, 14,5% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2022, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2021 ήταν 13,0%, 11,8%, 10,0% και 7,4% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ενώ για το 2022 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 11,5%.

