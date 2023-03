Πολιτική

25η Μαρτίου: Ευχές Ερντογάν σε Μητσοτάκη για την εθνική μας επέτειο

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχήθηκε μεταξύ άλλων, υγεία και ευημερία τόσο στον ελληνικό λαό, όσο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ειδικότερα.

Ευχετήρια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σε αυτήν ο Πρόεδρος της Τουρκίας , εκτός από τις ευχές προς τον Πρωθυπουργό και τον ελληνικό λαό, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη που εκδήλωσαν μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία.

"Είμαι πεπεισμένος ότι η σχέση και συνεργασία μεταξύ των χωρών μας θα αναπτυχθούν περαιτέρω με τις κοινές μας προσπάθειες την προσεχή περίοδο", σημειώνει ο Ταγίπ Ερντογάν και καταλήγει ότι «δράττομαι της ευκαιρίας να επαναλάβω τις καλύτερές μου ευχές τόσο για την προσωπική σας υγεία και ευημερία όσο και για την υγεία και ευημερία του ελληνικού λαού".

