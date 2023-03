Αθλητικά

Απόλλων Πάτρας - Προμηθέας: νίκη... παραμονής για τους γηπεδούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Απόλλωνας, ήταν ο νικητής του ντέρμπι της Πάτρας κόντρα στον Προμηθέα.

Ο Απόλλων Πάτρας πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Προμηθέα (68-57), στο ντέρμπι της Αχαϊας, κάνοντας σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην Basket League και τη νέα σεζόν.

Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στη Basket League έκανε ο Απόλλων Πάτρας, που επικράτησε του Προμηθέα με 68-57 στο κλειστό της Περιβόλας, στο τοπικό ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής.

Με πρωταγωνιστή τον Τέβιν Μακ, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους με 5/9 τρίποντα, οι «μελανόλυκοι» πανηγύρισαν την πέμπτη φετινή νίκη τους και περιμένουν πλέον το αποτέλεσμα στο κρίσιμο αυριανό (26/3) ματς της Καρδίτσας με το Λαύριο, που θα καθορίσει εν πολλοίς και τη δική τους μοίρα.

Εκτός ρυθμού και τρομερά άστοχοι (3/22 τρίποντα) οι φιλοξενούμενοι, έχασαν πολύτιμο έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 37-31, 55-46, 68-57